Vöhringen/Wullenstetten

vor 32 Min.

So helfen Menschen aus der Region Ulm den Opfern der Flutkatastrophe

Plus Ein Landwirt nahe Trier steht nun vor dem Nichts. Die Spende eines Wullenstetters gibt ihm Hoffnung. Der ist nicht der Einzige in der Region Ulm, der hilft.

Von Franziska Wolfinger

Plötzlich fehlt es am Allernötigsten. Viele Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben von einem Moment auf den anderen ihr ganzes Hab und Gut verloren. Mehr als 100 Menschen sind in den Fluten ums Leben gekommen. Die Betroffenheit ist weltweit groß, auch hier in der Region wird Hilfe für das Katastrophengebiet organisiert.

