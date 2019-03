vor 37 Min.

Vöhringen ist auf einem guten Weg zum eigenen Klimaziel

Die Kommune gehört zum sogenannten Energieeffizienznetzwerk. Wie es damit voran geht.

Von Felicitas Macketanz

Eine Bürgersolaranlage, Straßenlaternen, die mit LED-Leuchten ausgestattet wurden und auch ein E-Bike für den kommunalen Fuhrpark: Die Liste, was die Stadt Vöhringen in Sachen Energiemanagement und Klimawandel tut, ist lang – aber längst nicht beendet. So hat die Kommune, wie berichtet, auch in den kommenden Jahren einiges vor, um gewisse Ziele zu erreichen. Ein Teil davon wurde im Haupt- und Umweltausschuss vorgestellt.

In Vöhringen soll unter anderem die Uli-Wieland-Schule ein neues Heizsystem erhalten, das wurde zumindest in einem Energienutzungsplan analysiert. Die Grundlage dafür bildet das sogenannte Energieeffizienznetzwerk, das 2017 gegründet wurde. Neun Kommunen, unter anderem Gauting, Geretsried, Unterschleißheim und eben Vöhringen, sind Teil dieser Gruppe. Träger und energietechnischer Berater ist das Institut für Systemische Energieberatung an der Hochschule Landshut, deren Vertreterin, Katharina Zeiser, nun extra nach Vöhringen gekommen war und die Projekte für die Illerstadt vorstellte.

Die Klimaziele legt jede Kommune selbst fest

Denn das Ziel dieses Energieeffizienznetzwerks ist, dass jede Kommune ihre eigenen Wege findet, um noch mehr Energie bei städtischen Liegenschaften einzusparen. Gemeint sind damit beispielsweise Schulen, Feuerwehrhäuser und in Vöhringen auch das Kulturzentrum. Jede Kommune hat also eigene Projekte im Blick. Die Städte und Gemeinden haben Zeiser zufolge drei Jahre Zeit, ihre Ziele zu verwirklichen. Schaffen sie das nicht, drohen allerdings keine Konsequenzen. Es gehe eher um den „Eigenantrieb“, so Zeiser auf Nachfrage. Das Institut begleitet die Kommunen dabei, gibt Hilfestellungen und Anregungen – um Energie bei den Gebäuden so gut es geht einsparen zu können. Außerdem finden mehrmals innerhalb dieser drei Jahre Netzwerktreffen statt, bei denen sich die Mitglieder austauschen können – und die Kommunen werden bezuschusst. Zeisers Fazit: Vöhringen habe im Vergleich vorbildliche Energieberichte vorliegen – und stehe auch sonst nicht schlecht da. Im Gegenteil. Insgesamt haben sich alle Mitglieder vorgenommen, den Energieverbrauch bei den Liegenschaften um rund acht Prozent zu senken. Vöhringen liege schon bei zehn Prozent. Dennoch kann natürlich nachgearbeitet werden, wie eben bei der Uli-Wieland-Schule. Zeiser erklärte, dass dort ein Blockheizkraftwerk Sinn machen würde.

Vöhringen hat das Ziel schon erreicht

Im Hauptausschuss gab es nur wenige Nachfragen. SPD-Rat Volker Barth wollte wissen, ob nicht ein Fernwärmesystem mit Wieland möglich wäre. Bernd Hieber vom Stadtbauamt meinte, das sei sehr schwierig. Denn Wieland brauche genau zu jener Zeit viel Wärme, zu der sie auch die Bürger benötigten. Zudem sei die Heizzentrale des Unternehmens so gelegen, dass eine Fernwärmeleitung mit hohem Aufwand und Kosten verbunden wäre.

