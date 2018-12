vor 60 Min.

Vöhringen wird wieder zur Kulturstadt

Welche Fernsehstars im kommenden Jahr ins Eychmüller-Haus kommen - und was sonst noch geboten ist.

Von Ursula Katharina Balken

Das Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen hat sein Silber-Jubiläum gefeiert. Es wurde vor 25 Jahren eröffnet und ist seitdem Kernpunkt der Kultur in der Stadt. Aber das Besondere an diesem Haus ist, dass sich professionelle Ensembles die Bühne mit Vereinen und anderen Gruppierungen teilen. Was sich in den vielen Jahren bewährt hat, ist das „Festival der Vielfalt und Kultur“, wie Bürgermeister Karl Janson es nennt. Jenes findet seine Fortsetzung in den kommenden Monaten. Es gibt noch vier Abonnement-Vorstellungen, wovon der Auftritt der TV-Schauspieler Gila von Weitershausen und Christian Wolff in der Romanze „Noch einmal verliebt“ sicher ein Höhepunkt werden wird. Aber es gibt auch weitere rund 30 andere kulturelle Ereignisse, die sich lohnen besucht zu werden – vom Neujahrskonzert der Stadtkapelle bis zum Iller-Musik-Festival 2019. Ein paar Programmpunkte im Überblick:

Januar:4. Januar: Bauchredner Sebastian Reich & Amanda. 7. Januar: Puppentheater Gerry Hein im kleinen Saal des Hauses. 11. Januar: Ball des VLF Weißenhorn. 12. Januar: Abschiedstournee von Alpenland Sepp & Co. 17. Januar: Vorstellung der Ergebnisse der Projekt-Seminare des Illertal-Gymnasiums Vöhringen. 19. Januar: „Classic meets Breakdance „Breakin‘ Mozart.“ 20. Januar: Neujahrskonzert der Stadtkapelle Vöhringen. 24., 25. und 26. Januar: Helden: Ein Projekt des P-Seminars – Sportrevue.

Schauspieler Christian Wolff zu Gast in Vöhringen

Februar: 1. Februar: Chiemgauer Volkstheater „Ernis heiße Spur“. 12. Februar: Kontrabass mal virtuos aus der Reihe „Musik für Ostalb und Donau.“ 16. Februar: „Noch einmal verliebt“ mit Christian Wolff und Gila von Weitershausen. 23. und 24. Februar: Robo Cup Junior Vöhringen 2019. 26. Februar: Leidenschaft Ozean – Abenteuer in der Tiefe, Multivisionsshow.

März:9. und 10. März: Tattoo-Convention Neu-Ulm mit Showprogramm. 15. März: Through Darkness – „Comeback im Gegenlicht“, Musikerlebnis um einen erblindeten Sänger. 23. März: Musical- und Operettengala.

April:3. April: Giganten der Klaviermusik, wieder aus der Konzertreihe „Musik für Ostalb und Donau.“ 6. April: Hildegard von Bingen – die Visionärin. 7. April: Jugendfestival der Bläserjugend der Stadtkapelle Vöhringen. 19. April: Gedächtnismahl der Zeugen Jehovas. 27. April: Die Schneekönigin, Theaterstück von Thomas Boxhammer mit der Bühne Spectaculum.

Mai:14. Mai: Seniorennachmittag der Stadt Vöhringen. 18. Mai: Frühjahrskonzert des Akkordeon-Clubs Vöhringen.

Juni:7. Juni: Galaball des Freundeskreises IGV. 28. bis 14. Juli: Iller-Musik-Festival.

Juli:1. Juli: Klavierduo trifft Posaune. 4. Juli: Geboten wird an diesem Tag die „The Michael-Jackson Live-Tribute-Show“.

Kultur wird in Vöhringen groß geschrieben: Wenn die Vöhringer Kirche zum Konzertsaal wird



Musik aus der Flasche, geht das?

Themen Folgen