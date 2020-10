18:30 Uhr

Vöhringer Bauamt stellt rätselhaftes Gerüst auf

So hoch könnten die Gebäude werden, die im Rahmen des Projekts Neue Rathaus-Mitte in Vöhringen gebaut werden sollen.

Plus Manch Vöhringer mag sich schon über den Nutzen des riesen Baugerüsts in der Illerstraße gewundert haben. Dabei wurde es extra für die Bürger aufgestellt.

Von Ursula Katharina Balken

Kunst am Bau oder Gebäudesicherung für ein Haus in der Illerstraße? Nichts von alledem. Das Gerüst an diesem Gebäude ist eine neue Form der Bürgerinformation. Das Bauamt der Stadt Vöhringen erklärt, was es sich bei dieser Sachte gedacht hat.

Das hohe Gerüst soll die Höhendimension deutlich machen, die die Gebäude im Rahmen des städtischen Großprojektes „Neue Rathaus-Mitte“ haben könnten. Wie mehrfach berichtet soll der Bereich zwischen Rathaus, Wolfgang-Eychmüller-Haus und Marienkirche städtebaulich als Einheit betrachtet und somit aufgewertet werden. Denn das Gelände ist ein Filetstück der Stadt. Das will die Verwaltung wie auch der Stadtrat mit einer entsprechenden Planung zu einem attraktiven Stadtteil umsetzen. Jetzt ist ein Investor gefunden und ein Planer auch. Karl Haag vom renommierten Stuttgarter Stadtplanungsbüro Wick & Partner, das mehrfach für seine Städteplanung ausgezeichnet wurde, hat bereits mögliche Planungen auf den Tisch gelegt.

Die Idee stammt aus der Schweiz

Den Bürgern beizeiten einen Eindruck von dem Projekt zu vermitteln, dazu dient das Gerüst, das an das bestehende Wohnhaus an der Illerstraße errichtet wurde. Diese Idee brachte Timo Söhner vom Bauamt aus der Schweiz mit. Er sieht es auch als Ergänzung zu einer Informationsveranstaltung, die vor wenigen Monaten im Foyer des Rathauses stattgefunden hat. Damals war die Neue Rathaus-Mitte vorgestellt worden. Denn so ganz konkret konnte sich kaum jemand etwas unter dem baulichen Vorhaben vorstellen. Wie berichtet, soll Wohnraum ebenso geschaffen werden. Auch könnten dort Arztpraxen, Büros oder Geschäfte entstehen.

Mit dem Gerüst soll sichtbar gemacht werden, welche räumlichen Dimensionen – vor allem die Höhe betreffend – der gesamte Komplex einmal haben könnte. „Aber noch ist nichts endgültig“, betont Söhner. Peter Schmid aus dem Bauamt spricht davon, dass für das Vorhaben ein Bebauungsplan aufgestellt werden muss. Planungen liegen vor, da werden die Bürger ohnehin mit einbezogen. „Aber welche Planung letztendlich verwirklicht wird, darüber kann noch gar nichts gesagt werden“, so Söhner.

Neue Rathaus-Mitte: Das ist geplant

Der Gedanke, aus dem Areal zwischen Rathaus, Kulturzentrum und Marienkirche, etwas Besonderes zu schaffen, hatte schon immer Befürworter. Denn dort kann ein Gelände entstehen, das vom jetzt üppig fließenden Verkehr entlastet oder gar befreit wäre. Dafür wurde bereits ein Schritt unternommen. So soll die Vöhlinstraße nach Westen durchgezogen werden und dann in großem Bogen über die Marienstraße in die Illerstraße – das ist die Kreisstraße NU 14 – einmünden.

Das gibt zwar einzelne Bedenken von Ex-Stadtrat Rüdiger Kreisl, weil der Schwerlastverkehr mit seiner erheblichen Tonnage die Marienstraße und ihr Umfeld zum Schwingen bringen könnte, was statisch der historischen Kirche nicht gut bekommen würde. Einige vor Ort befragten Passanten fanden die Gerüstidee gut, weil man so eine Vorstellung vom Ausmaß des Projektes Planungen bekommen könnte.

