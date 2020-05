Vöhringer Friedhof soll Baumgräber bekommen

Plus Die Ansprüche der Menschen an ihre letzte Ruhestätte haben sich gewandelt. Mit einer Umgestaltung des Friedhofs Süd will die Stadt dem nun Rechnung tragen. Es sind alternative Bestattungsformen geplant.

Die Zeiten ändern sich – das macht sich auch im Bestattungswesen bemerkbar. Immer mehr Menschen wünschen sich eine Feuerbestattung. Das zeigt sich auch in Vöhringen, wo bei 100 Bestattungen inzwischen rund 70 bis 80 Verstorbene nicht mehr in traditionellen Holzsärgen, sondern in Urnen beigesetzt werden. Die Gründe für diese Entscheidung sind persönlich und vielfältig: Manche wollen den Angehörigen, die möglicherweise weit weg wohnen, die Grabpflege erleichtern. Bei Urnenbeisetzungen sieht das Bestattungsgesetz außerdem andere Fristen vor, sodass mehr Zeit zwischen dem Tod und der eigentlichen Beisetzung auf dem Friedhof vergehen darf. Dann gibt es Menschen, die sich freiere Bestattungsformen wünschen. Baumgräber sind inzwischen auf einigen Friedhöfen zu finden.

Vöhringen hinkt in Sachen Bestattungen hinterher

In Vöhringen will man nun den verschiedenen Wünschen und Bedürfnissen nachkommen. Harry Wedemeyers (FWG) Ansicht hinke man diesbezüglich bislang ganz schön hinterher. Bisher sind auf dem Friedhof Vöhringen Süd nur Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen in Urnenwänden und -stelen möglich. Bereits 2018 wurde im Stadtrat ein Plan zur Umgestaltung dieses Friedhofs vorgestellt. Inzwischen wurden die Anmerkungen der damaligen Stadträte eingearbeitet. Der aktuelle Plan, dessen Umsetzung die Stadträte nun auch beschlossen haben, sieht folgendermaßen aus: Neben der Aussegnungshalle sollen Baumgräber entstehen. Auch muslimische Gräber sollen an dieser Ecke des Friedhofs ihren Platz finden. Unterhalb der Aussegnungshalle werden die traditionellen Erdgräber weiterhin ihren Platz haben. Es schließt sich ein Ruhehain an. Unterhalb davon ist eine ovale Rasenfläche vorgesehen, in die ein großes Messingkreuz eingebettet werden soll.

Erinnerungswand: Verstorbene sollen nach Auflösung des Grabs nicht ganz verschwinden

Auf der Fläche finden laut dem Vorschlag der Landschaftsarchitektin Viola Naser Rasen- und Gemeinschaftsgräber Platz. Auf dem Plan, den sie im Stadtrat vorgelegt hat, ist zu erkennen, dass der Weg, der dieses Areal umschließt, ein Omega bildet. „Eine schöne Symbolik“, wie die Planerin findet. Im Christentum hat dieser letzte Buchstabe des griechischen Alphabets seit jeher eine große Bedeutung. Er steht für das Ende. Dort, wo derzeit auf zwei gegenüberliegenden Wiesenstücken hohe Gräser und Margeriten wachsen, sollen Bäume gepflanzt werden. Zusammen mit verschiedenen Bändern soll Struktur geschaffen werden. Auch Staudengräber sollen in diesem Bereich Platz finden. Seit 2018 neu in die Planung mit aufgenommen wurde eine Erinnerungswand. An ihr sollen die Plaketten aufgelöster Urnengräber angebracht werden. Die Namen der Verstorbenen sollen nicht einfach verschwinden.

Neben Baum- und Staudengräbern werden auch traditionelle Erdgräber weiterhin ihren festen Platz auf dem Friedhof haben.

Die Ideen von Planerin Viola Naser wurden von den Stadträten weitestgehend gelobt. Vor allem die naturnahe Gestaltung kam im Gremium gut an, wenn auch Markus Harzenetter von den Grünen den Wunsch äußerte, die Bepflanzung so zu gestalten, dass sie der Artenvielfalt und als CO2-Speicher dient. Er schlug vor, statt eines halbtransparenten Metallzauns eine Buchenhecke zu wählen und möglichst wenig Rasen, dafür mehr Blumenwiese anzusäen.

Christoph Koßbiehl (SPD) merkte dazu an, dass ein Friedhof ein würdevolles Umfeld ist. Dieser Charakter müsse auch bei naturnaher, biodiverser Gestaltung erhalten bleiben. Bei der Planung und Bepflanzung solle außerdem bedacht werden, dass der Unterhalt später nicht zu teuer werden soll. Koßbiehl war außerdem wichtig, an den Gemeinschaftsgräbern den Trauernden ausreichend Platz zu bieten, um dort Blumen, Kerzen oder anderes abzulegen. Harry Wedemeyer wies darauf hin, dass der obere Eingang unbedingt erhalten bleiben soll, damit der Weg zur Aussegnungshalle nicht zu lang werde. Das sei insbesondere für ältere Friedhofsbesucher wichtig.

Gräber müssten für die Umgestaltung umgesetzt werden

Der Stadtrat hat den Plan von Viola Naser im Wesentlichen abgesegnet. Einfach losgebaut wird allerdings nicht. Um die Ideen der Landschaftsarchitektin so umzusetzen, müssten manche Gräber umgesetzt werden. Inwieweit das möglich ist, will die Stadtverwaltung nun in enger Absprache mit den Angehörigen der dort Bestatteten klären.

Dann soll mit einem ersten Abschnitt begonnen werden. Der umfasst hauptsächlich den südlichen Bereich des Friedhofs, wo unter anderem die omegaförmige Rasenfläche entstehen soll. Kosten soll das rund 554000 Euro.

