vor 32 Min.

Vöhringer Narren feiern den "Gompigen" Donnerstag online

Plus Die Wasamolle und die Stadtkapelle lassen die Fasnacht in Vöhringen trotz Corona nicht ausfallen. Mit viel Kreativität verlegen sie die Tradition ins Internet.

Von Franziska Wolfinger

Kreativität und Einfallsreichtum gehört für Narren und Musiker zum Tagesgeschäft. Wie viel sie davon haben, beweisen die Vöhringer nun auch zur Fasnacht. Dass all die beliebten Veranstaltungen wie Rathaussturm und Umzüge einfach ausfallen, wollen weder die Wasamolle noch die Stadtkapelle akzeptieren. Wie so vieles andere auch, wird die Fasnacht kurzerhand ins Internet verlegt. Zwei Videos gehen am Gompigen Donnerstag online.

Vöhringen: Die Wasamolle stürmen zu zweit das Rathaus

Die Wasamolle, die heuer ihr 22-jähriges Bestehen groß feiern wollten, hatten schon lange angekündigt, das Rathaus trotz allem stürmen und die Macht übernehmen zu wollen. Eigentlich sollte es heuer ja besser klappen, als all die Jahre zuvor. Der Amtssitz von Bürgermeister Michael Neher ist derzeit ja schlechter bewacht als sonst - viele Mitarbeiter sind schließlich im Homeoffice. So rückten die Wasamolle in einer coronakonformen Truppenstärke von zwei Mann an. Ob das für einen erfolgreichen Rathaussturm ausreicht oder ob Neher sein Büro erfolgreich verteidigt hat, können die interessierten Vöhringer Bürger in diesem Video nachschauen:

Rathaussturm 2021 in Vöhringen

Als Kameramann ist spontan Thomas Kempf, der sonst eher auf Fotografie spezialisiert ist, eingesprungen. Und auch der Bürgermeister, für den es immerhin das erste Mal war, dass er von den Narren aus seinem Büro vertrieben werden sollte, hat sich an dem Video beteiligt und spielt - wenig überraschend - sich selbst. Simone Thalhofer-Preussner, bei der Stadt Vöhringen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, war am ebenfalls am Dreh beteiligt. Sie erklärt, das Video sei bewusst kein teurer Imagefilm vom Profi, sondern ein Fasnachtsspäßchen. Da gehöre auch die "homemade-optik" dazu.

Noch ist der Rathausschlüssel in der Hand von Bürgermeister Michael Neher. Bild: Thomas Kempf

Einen virtuellen Faschingsumzug veranstaltet die Stadtkapelle Vöhringen. Rund 30 Musiker quer durch alle Altersgruppen beteiligen sich an dem Projekt. Für Stefan Halle, Vorsitzender der Stadtkapelle, geht es dabei nicht nur darum, die Fasnacht irgendwie zu feiern. Solche Projekte seien wichtig, um den Zusammenhalt unter den Musikern aufrecht zu erhalten.

Vöhringer Musiker lassen sich in Kostümen filmen

Seit Monaten gibt es keine gemeinsamen Proben, die Mitglieder geraten aus der gewohnten Routine. Halle macht sich Sorgen, ob die Gruppe nach Corona so einfach wieder weitermachen kann wie vorher oder ob nicht mancher das Hobby "Musik" nach der langen Zeit aufgegeben hat. Er sieht es jetzt auch als seinen Job, den Kapellenmitgliedern etwas zum Mitmachen anzubieten. Und jetzt zur Fasnacht haben dieses Angebot einige angenommen und in Kostümen zu Hause, auf der Straße oder anderswo filmen lassen. Der Vöhringer Komponist Fabian Weisenberger half beim Arrangement und sorgt dafür, dass die Stücke gut klingen. Den Videoschnitt übernahm der Dirigent der Kapelle. Angereichert sind die Aufnahmen der Musiker mit Archivmaterial aus den vergangenen Jahren.

Büttenrede in Vöhringen gereimt und auf schwäbisch

Insgesamt drei der Lieblingsfasnachtsstücke der Kapelle sind in dem rund zehnminütigen Video zu sehen und zu hören. Ein kleines extra Schmankerl ist die Büttenrede des Vorsitzenden Stefan Halle - gereimt und in schwäbischem Dialekt vorgetragen. Wie sagt er dabei ganz richtig: Ohne Musik geht's halt nicht, das wäre langweilig "wia d'Sau".

Virtueller Faschingsumzug der Vöhringer Stadtkapelle

Nicht nehmen lassen sich die Faschingsfreude auch der Trachtenverein "D’Illertaler“. Sie trotzen mit einem Narrenbaum vor ihrem Vereinsheim der Pandemie. Alle großen und kleinen „Mäschkerle“ und Faschingsgruppen können hier Fotos im „Faschings-Häs“ an den Baum zu hängen. Damit soll symbolisch der Winter unter das "böse C-Wort" vertrieben werden.

So hat sich bewahrheitet, was Dorothea Modick, die Zunftmeisterin der Wasamolle kürzlich gesagt hatte: Umzüge und Bälle kann man absagen, die Fasnacht an sich aber nicht. Diese Tradition lassen sich die Vöhringer nicht nehmen.

Lesen Sie außerdem:





Themen folgen