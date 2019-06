vor 20 Min.

Vöhringer Trinkwasser wird nicht mehr gechlort

In Vöhringen musste das Wasser gechlort werden. Nun wurde die Zugabe des Stoffes wieder gestoppt.

Trinkwassersituation in Vöhringen normalisiert sich wieder.

Gute Nachrichten für alle Bewohner Vöhringens und der dazugehörigen Stadtteile: Das Trinkwasser im Gebiet der Vöhringer Wasserversorgung wird nicht mehr gechlort. Das teilte Bürgermeister Karl Janson am Montagvormittag schriftlich mit.

Wie berichtet, wurde das Trinkwasser seit 21. Mai gechlort. Lesen Sie dazu: Trinkwasser wird in Vöhringen gechlort Der Grund dafür war die Hochwasserlage. Denn wegen dieser bestand eine konkrete Gefahr bakterieller Verunreinigungen des Trinkwassers. Dass diesem dann Natriumhypochlorit zugefügt wurde, sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, sagte Janson damals auf Nachfrage.

Kein Chlor mehr im Trinkwasser

Weiter hieß es vor wenigen Wochen vonseiten der Stadt Vöhringen, dass Chlor nicht gefährlich sei, die Bürger konnten das Wasser uneingeschränkt nutzen. Nur für Fische sei der Stoff schädlich. Auch interessant: Video: Gas-Leck hält Einsatzkräfte in Au auf Trab

Nun ist das Vöhringer Trinkwasser aber wieder komplett frei von Chlor. Die Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen der vergangenen Woche hätten die Einstellung der Chlordosierung des Trinkwassers zugelassen, so Janson.

„Die mikrobiologischen Untersuchungen nach der Trinkwasserverordnung ergaben keine Beanstandungen.“

In Absprache mit dem Gesundheitsdienst am Landratsamt Neu-Ulm wurde die Chlordosieranlage am Montagvormittag außer Betrieb genommen. Dennoch könne es sein, dass noch geringe Mengen Chlor im Vöhringer Trinkwasser enthalten sind, bis der vollständige Austausch des Wassers im Leitungsnetz stattgefunden hat. (az)

