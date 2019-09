14:25 Uhr

Vöhringer ist mit einer Waffe im Kofferraum unterwegs

Ein 21-Jähriger will sich nicht von der Polizei kontrollieren lassen und versucht zu fliehen.

Der 21-jährige Vöhringer versuchte noch, vor der Streife in Ludwigsfeld zu flüchten. Die Beamten entdecken dann eine ganze Reiha an Verstößen.

Statt sich gleich von der Polizei kontrollieren zu lassen, gab ein 21-jähriger Vöhringer in den frühen Stunden der Nacht zum Samstag lieber Gas und versuchte zu flüchten.

Eine Polizeistreife wollten den jungen Autofahrer gegen 1.15 Uhr im Siedlungsweg in dem Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld anhalten. Der kurze Fluchtversuch endete bereits nach rund 400 Metern Verfolgungsjagd. Der 21-Jährige gab dann zu, Alkohol getrunken zu haben und deswegen geflüchtet zu sei. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Aussage des jungen Mannes. Die Beamten überprüften den 21-Jährigen und sein Fahrzeug daraufhin noch etwas genauer – und stellten noch eine Reihe Vergehen fest. Dabei kam heraus, dass der Mann nicht einmal einen Führerschein besitzt. Die Kennzeichen am Wagen des 21-Jährigen scheinen außerdem gestohlen zu sein. Sie wurden bereits im Juli im Bereich der Polizeiinspektion Weißenhorn als verloren gemeldet. Der Wagen, mit dem Mann unterwegs war, ist dagegen überhaupt nicht zugelassen. In dem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Kennzeichen, die ebenfalls zur Fahndung wegen Unterschlagung und Zwangsentstempelung im ausgeschrieben waren.

Polizei findet Waffe im Fahrzeug des Vöhringers

Zum Abschluss wurde schließlich noch eine Langwaffe im Kofferraum des 21-Jährigen aufgefunden. Laut der Polizei handelt es sich bei der Waffe um ein ungeladenes Luftdruckgewehr. Es wurde sichergestellt und soll vernichtet werden, da Zweifel an der Eignung des 21-Jährigen zum Besitz der Waffe bestehen. Trotz der Vielzahl der Verstöße setzte die Polizei den Mann nach der Kontrolle wieder auf freien Fuß. Ihn erwartet nun allerdings ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Vergehen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und Urkundenfälschung. (az)

