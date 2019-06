vor 25 Min.

Vom Schlosser zum Alleskönner

Walter Schwarz ist 95. Sein Handwerk habe ihm vielleicht das Leben gerettet, sagt er

Sein Handwerk und positives Denken haben Walter Schwarz im Leben weitergebracht. Das darf der Senior, der kürzlich seinen 95. Geburtstag gefeiert hat, im Rückblick so sagen. Schwarz genießt die Zeit mit seiner Großfamilie, zu der zwei Urenkeln, sechs Enkel, zwei Töchter und ein Sohn gehören.

Er wurde in Sedlnitz im Kreis Neu-Titschein in Nordmähren im heutigen Tschechien geboren. Wie sein Vater wurde er Schlosser. Im Jahr 1941 musste er zum Arbeitsdienst, kam zur Wehrmacht und 1943 an die russische Front. Er geriet in Gefangenschaft, wobei es ihn in den Ural verschlug. Dort war er secheinhalb Jahre lang. Schwarz musste trotz minus 20 Grad Waldarbeit verrichten und wurde schwer krank. „Das hat mir vielleicht das Leben gerettet“, erzählt er. Denn im Lazarett war sein Handwerk gefragt. Er fertigte Kochgeschirr aus Blech. Ein Kamerad, der früher aus der Gefangenschaft entlassen wurde, stellte den Kontakt zu Schwarz Eltern her. So erfuhr er, dass sie nach der Vertreibung in Herrenstetten untergekommen waren.

„Als ich nach meiner Entlassung am Illertisser Bahnhof eintraf, hat mich mein Vater erwartet“, weiß er noch genau. Bei der Firma Käßbohrer in Ulm fand er als Karosseriespengler Arbeit. 1952 heiratete er und zog 1958 ins neue Haus in Illertissen ein. Als er vorzeitig in Rente gehen, um Auszubildenden, die nicht übernommen werden sollten, Platz zu machen, war der Chef nicht bereit, auf ihn zu verzichten, so Schwarz. Mit 62 Jahren klappte es dann aber doch.

Danach hat der Senior all seine Hobbys, soweit er ihnen nicht schon vorher nachgegangen ist, ausgebaut und gepflegt. Schwarz hat an Marathonläufen und Radtouren teilgenommen und ist den bayerisch-schwäbischen Jakobsweg gegangen. In seinem Wohnzimmer befindet sich eine Hausbibliothek, in der er immer etwas nachzuschauen hat. Er liest Zeitung, sieht fern und kümmer sich um den Garten. (lor)

