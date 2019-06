vor 54 Min.

Von Drogen berauscht hinters Steuer gesetzt

Ein junger Mann ist im Drogenrausch durch Altenstadt gefahren - und wurde prompt dabei erwischt.

Ein Fahranfänger ist am Samstagmorgen von Drogen berauscht Auto gefahren. Wie die Polizei berichtet, wurde der junge Mann gegen 4 Uhr an der Altenstadter Bahnhofstraße kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten bei dem 18-jährigen Autofahrer „drogentypisches Verhalten“ fest, wie es im Polizeibericht heißt. Doch das war noch nicht alles: Die Ordnungshüter wurden bei dem jungen Mann auch noch fündig: Sie fanden Rauschmittel und stellten diese sicher. Lesen Sie auch: Unbekannter stiehlt BMW-Teile

Strafanzeige erwartet den jungen Mann

Den jungen Fahranfänger erwarten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, so die Polizei. Zudem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Altenstadt in Kenntnis gesetzt. (az)

16 Bilder Gasaustritt in Au ruft Feuerwehr auf den Plan Bild: Wilhelm Schmid

Themen Folgen