08:38 Uhr

Von Leiter gefallen: Arbeiter am Kopf verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Arbeitskollegen haben auf einer Baustelle in Dietenheim einen verletzten 40-Jährigen gefunden. Der Mann war zunächst nicht ansprechbar.

Nach einem Sturz in Dietenheim ist ein Arbeiter am Dienstag ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, entdeckten Arbeitskollegen den 40-Jährigen kurz vor 12 Uhr auf einer Baustelle in der Königsstraße neben einer Leiter liegen. Der Mann hatte eine Verletzung am Kopf und war wohl kurzzeitig nicht ansprechbar.

Nach Sturz von Leiter in Dietenheim: Arbeiter im Krankenhaus

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Mann wohl von einer Leiter gestürzt sein, so die Polizei. Das Sturzgeschehen hatte jedoch niemand gesehen. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber befand sich vor Ort. (AZ)

