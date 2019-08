vor 4 Min.

Vorfahrt missachtet: Bus und Auto stoßen zusammen

In Illertissen ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto gekommen. Verletzt wurde dabei niemand.

In Illertissen ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto gekommen. Es entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

In Illertissen ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto gekommen. Als der 39-jährige Busfahrer von der Adlusstraße in die Jahnstraße einbiegen wollte, übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß.

Unfall mit Linienbus in Illertissen: Hoher Sachschaden

Verletzt wurde dabei niemand, in dem Bus befanden sich fünf Fahrgäste. Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden von rund 5500 Euro, den 39-jährigen Unfallverursacher erwartet ein Bußgeldverfahren.

Weiteres aus dem Blaulichtreport:

Unbekannter wirft glühende Kohlen gegen Haus

Hund verletzt 81-Jährigen in Illertissen an der Hand

Fußgänger will Motorradfahrer stoppen: Schwerer Unfall

Themen Folgen