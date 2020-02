12:15 Uhr

Vorlesewettbewerb: Aaron überzeugt mit seiner Gollum-Stimme

17 Schüler sind beim Kreisentscheid in Illertissen gegeneinander angetreten. Die Anforderungen waren hoch.

Von Franziska Wolfinger

Es war für die Jury mal wieder nicht leicht, den besten Leser auszuwählen. Angetreten sind zum Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels die 17 Sieger der schulinternen Vorentscheide aus dem Landkreis Neu-Ulm. Durchgesetzt hat sich am Ende Aaron Knoll. Er hatte, wie alle anderen, drei Minuten Zeit, eine Szene aus einem selbst gewählten Buch allein mit seiner Stimme zum Leben zu erwecken.

Dabei ist es gar nicht so einfach, alle Anforderungen der Jury zu erfüllen. Es geht nicht nur darum, sicher und flüssig zu lesen. Das Sprechtempo muss passen, Pausen müssen richtig gesetzt sein und die Wörter sollten angemessen betont werden. Außerdem bewertet die Jury, ob der Text inhaltlich und atmosphärisch gut umgesetzt wurde. Der Vortrag soll lebendig sein – ohne dabei gekünstelt oder zu theatralisch wirken. Versprecher dagegen sind erlaubt. Für die gibt es keinen Punktabzug.

Am besten ist das Aaron Knoll aus Wullenstetten gelungen. Der Zwölfjährige geht auf das Vöhringer Illertalgymnasium und besucht derzeit die sechste Klasse. Er hat aus J. R. R. Tolkiens Literaturklassiker „Der kleine Hobbit“ vorgelesen. Es ist sein aktuelles Lieblingsbuch, sagte er nach der Preisverleihung. Doch das ändere sich ständig. „Bisher habe ich immer ein noch besseres Buch gefunden“, sagte er. Vor dem „Kleinen Hobbit“ stand ein Band der „Drei Fragezeichen“ ganz oben auf seiner Liste.

Aaron hat die Stelle ausgewählt, in der der kleine Hobbit Bilbo Beutlin zum ersten Mal auf das vom Ring der Macht besessene Geschöpf Gollum trifft. Bei seinem Vortrag fiel es den Zuhörern nicht schwer, sich in die dunkle, feuchte Höhle in Mittelerde hineinzuversetzen. Auch den fiesen Gollum, der ständig mit sich selbst spricht, hat er mit kratziger und unheimlich verstellter Stimme gut getroffen. Durch den Sieg hat Aaron sich für den Bezirksentscheid qualifiziert.

Video zum Vorlesewettbewerb (Kreisentscheid) im Landkreis Neu-Ulm. Video: Franziska Wolfinger

Die Moderatorin der Veranstaltung und Rektorin der Erhard-Vöhlin-Mittelschule, Monika Scherzer, freute sich darüber, dass in diesem Jahr wieder eine ganze Menge Jungs bei dem Wettbewerb gut abgeschnitten hatten. Lesen ist dem Klischee nach schließlich häufig eher ein Mädchenhobby. Unter den ausgewählten Büchern der Teilnehmer werden sicher einige gute Buchtipps für die Zuhörer sein, kündigte Scherzer in ihrer Begrüßung an und behielt recht.

Neben Tolkiens Buch waren noch einige andere interessante Werke dabei. Sogar zwei Schüler hatten sich für David Williams „Gangsta-Oma“ entschieden. In dieser Geschichte stellt Ben fest, dass seine scheinbar langweilige Oma eine gewiefte Juwelendiebin ist, die im Alter noch ein großes Ding drehen will. Mit „Simpel“ von Marie-Aude Murail, in dem es um einen geistig behinderten jungen Mann geht, der mit seinem Bruder in eine Wohngemeinschaft zieht, gab es auch eine einfühlsame Geschichte zu hören.

In der Jury bewerteten neben drei Lehrern von teilnehmenden Schulen – Maria Schöllhorn (Erhard-Vöhlin-Mittelschule Illertissen), Anna Rogg (Kolleg der Schulbrüder) und Norbert Klar (Johannes-von-La Salle-Realschule) – auch Elisabeth Holland vom Schulamt, Gabriele Zanker von der gleichnamigen Illertisser Buchhandlung, Astrid Theimer von der St. Martin Bücherei in Illertissen und Ursula Balken, langjährige freie Mitarbeiterin der Illertisser Zeitung.

