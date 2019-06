vor 2 Min.

Waghalsiges Überholmanöver ruft Polizei auf den Plan

Ein Verkehrsrowdy war zwischen Oberroth und Babenhausen unterwegs. Die Polizei sucht einen der Zeugen.

Ein waghalsiges Überholmanöver hat ein Autofahrer am Dienstag zwischen Oberroth und Babenhausen unternommen. Nur weil die anderen Verkehrsteilnehmer stark abbremsten, kam es nicht zu einem Unfall.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 60-jährige Frau gegen 16 Uhr mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2020 von Oberroth in Richtung Babenhausen. Kurz vor der Abzweigung nach Osterberg bemerkte sie einen Mercedes im Rückspiegel, der sich mit hoher Geschwindigkeit näherte. Der Mercedes setzte trotz eines entgegenkommenden Fahrzeugs sofort zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, mussten das entgegenkommende und das gerade überholte Fahrzeug stark abbremsen. Der Mercedes entfernte sich mit hohem Tempo in Richtung Babenhausen.

Die Ermittlungen gegen den Mercedesfahrer sind am Laufen, so die Polizei. Der gefährdete Fahrzeugführer im Gegenverkehr sei noch unbekannt und werde gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 in Verbindung zu setzen.

