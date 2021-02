vor 49 Min.

Warum Menschen fasten, obwohl sie wegen Corona schon auf viel verzichten

Plus Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Wie lassen sich Menschen im Kreis Neu-Ulm dazu motivieren, wenn sie wegen Corona ohnehin auf viele Dinge verzichten müssen?

Kaum persönliche Kontakte, keine gemeinsamen Feste, kein Besuch von Kulturbetrieben und Gaststätten: Der Verzicht ist in Zeiten der Corona-Pandemie schon allgegenwärtig. Nun beginnt am Aschermittwoch die Fastenzeit, also eine Zeit des bewussten Verzichts. Da fällt es dem ein oder anderen wahrscheinlich noch schwerer sich zu motivieren. Wie geht man in diesen Zeiten mit dem Thema Fasten um? Wir haben mit einem Pater vom Kloster Roggenburg und einer Psychologin aus Ulm gesprochen und beide um Rat gefragt.

Pater Roman Löschinger und seine Mitbrüder am Kloster Roggenburg wenden in unterschiedlicher Ausprägung gängige Formens des Fastens an. An Werktagen werden zum Beispiel weniger üppige Speisen gegessen, auch die Abstinenz beim Alkohol ist eine Möglichkeit. "Ich soll mich freimachen von Dingen, die mich vielleicht zu stark in Beschlag nehmen", sagt Pater Roman Löschinger über die Idee des Fastens. Er betont aber auch: "Die Fastenzeit ist ja nicht nur Verzicht, sondern auch eine Zeit der Zuwendung."

Das Bildungszentrum in Roggenburg bietet in der Fastenzeit Online-Vorträge an

Gerade die Zuwendung zu anderen Menschen, die Unterstützung und Aufheiterung brauchen, ist nach Ansicht des Leiters des Bildungszentrums für Familie, Umwelt und Kultur in der Pandemie eine stark aktivierende Komponente. Es gehe darum, Menschen beizustehen, die einen brauchen. Gerade ältere Menschen, die momentan kaum vor die Türe kommen, brauchen eine Aufheiterung. Dafür könne man moderne Kommunikationsmittel sinnvoll nutzen, sagt Pater Roman. Das könne zum Beispiel ein Video sein, das den Großeltern geschickt wird. Oder andere kreative Möglichkeiten. "In Italien haben die Menschen letztes Jahr auf den Balkonen gesungen", sagt der Pater.

Pater Roman Löschinger ist Leiter des Bildungszentrums in Roggenburg. Bild: Alexander Kaya (Archivfoto)

Fastenzeit bedeute aber auch eine Überprüfung der eigenen Lebensstrategie. Und da gehöre der faire Genuss sowie das Bewusstsein für die Herkunft und den Wert von Lebensmitteln mit rein, sagt der Leiter des Bildungszentrums. Er schlägt so eine Brücke zu einer Aktion, die seine Einrichtung zur Fastenzeit anbietet. Natürlich hätte Pater Roman Löschinger die Bildungskampagne unter dem Titel „Fair! Was auch sonst?“ gerne mit persönlichen Gesprächen und Präsenzveranstaltungen abgehalten. Doch nun werden an sechs Abenden Online-Vorträge angeboten, für die man sich über das Bildungszentrum anmelden kann.

So schafft man es durch die Fastenzeit

Cornelia Herbert ist Diplom-Psychologin. Die Professorin leitet die Abteilung Angewandte Emotions- und Motivationspsychologie an der Uni Ulm. Sie berichtet, was wissenschaftlich im Alltag wichtig ist, um die Fastenzeit durchzustehen. Ganz so einfach ist das nicht, denn: "40 Tage sind schon eine beachtliche Zeit", sagt Herbert.

Vor allem die Vorbereitung ist wichtig. Am Anfang sollte Selbstreflexion stehen: Warum will ich fasten? Was sind meine Ziele und meine Möglichkeiten? Welche Wege führen zu meinem Ziel? Dabei kann es helfen, sich auch über längere Zeit Gedanken zu machen, was ein realistisches Ziel ist: Intervallfasten etwa kann als Vorsatz ganz leicht erscheinen, wenn man gerade satt ist. Ein paar Stunden später sieht das womöglich wieder anders auch. Auch Stress beeinflusst unser Essverhalten. Ein weiterer praktischer Rat der Motivationspsychologin: Die Ziele sollten positiv formuliert sein, also nicht der klassische Vorsatz "Ich esse keine Schokolade mehr". Die Negierung "kein" rücke die Schokolade besonders ins Bewusstsein, erklärt Herbert. Das selbst auferlegte Verbot kann das Bedürfnis, in diesem Fall nach Schokolade, besonders steigern. Und: Die Ziele sollten realistisch sein. Auch dafür ist es wichtig, sich selbst gut zu kennen.

Sich vorher Gedanken machen, ist wichtig

Zur Selbstreflexion am Anfang gehört auch, sich wirklich über seine Motive beziehungsweise Gründe klar zu werden. Es mache einen Unterschied, ob das Fasten, im Sinne eines Heilfastens, eine kurze und intensive Zeit der Selbsterfahrung sein soll. Dafür nehmen sich viele Menschen auch bewusst eine Auszeit vom Alltag. Oder ob die Fastenzeit vielleicht der Einstieg in eine dauerhafte Verhaltensänderung beispielsweise zur Umstellung auf ein gesünderes Ernährungsverhalten sein soll. Gerade für langfristige Veränderungen von Gewohnheiten sind gute Pläne wichtig. Nach der Anfangseuphorie kommt bei vielen Personen auch eine Situation, in der sie nicht durchhalten. Die Psychologin erklärt: "Wer dann keinen Plan hat, kann in Stress geraten und die Motivation schwindet. Veränderung erfordert Selbstregulation und diese benötigt zunächst aktive Kontrolle des Verhaltens. Pläne können helfen die Kontrolle über das Verhalten zu erleichtern, eine Lösung zu überlegen sich zu motivieren und nicht aufzugeben“." Eine Möglichkeit sich im Vorfeld auf solche Situationen vorzubereiten wäre, sich so etwas wie einen Joker zu genehmigen. Etwa vier Tage von vierzig, an denen Ausnahmen erlaubt sind.

Dass aus psychologischer Sicht eine längere Vorbereitung auf die Fastenzeit Sinn machen würde, soll aber nicht heißen, dass es jetzt zu spät ist, spontan einzusteigen. "Auch an 30 Tagen kann man noch viel erreichen", sagt Herbert.

