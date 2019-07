Warum die Kettershauser Grundschule ab September ohne eigenen Rektor ist

Plus Die Kettershauser Grundschule erhält im neuen Schuljahr nur eine kommissarische Schulleitung. Verliert sie dadurch ihre Eigenständigkeit? Was die Schulamtsdirektorin sagt.

Die Grundschule in Kettershausen wird ab dem neuen Schuljahr unter kommissarischer Leitung stehen. Der Rektor der benachbarten Grundschule Babenhausen, Wolfgang Schiersner, wird diese Aufgabe mit übernehmen. Der Hintergrund: Die bisherige Rektorin Monika Kurtz verlässt Kettershausen und übernimmt die Leitung einer anderen Schule im Landkreis Günzburg. Ausgeschrieben und neu besetzt wird ihre Stelle allerdings nicht. Im Moment seien die Voraussetzungen dafür nicht gegeben, war zu erfahren. Manche Mutter und mancher Vater fragte sich, was die Gründe für diese Entscheidung sind und wie sich die Änderung auf den Schulalltag auswirken wird. Verliert die Grundschule gar über kurz oder lang ihre Eigenständigkeit?

Die Schulamtsdirektorin im Landkreis Unterallgäu, Elisabeth Fuß, erklärt gegenüber unserer Redaktion den Grund für die kommissarische Schulleitung: Verlasse ein Rektor eine Schule, dann sei es nur möglich, diese Stelle neu auszuschreiben, wenn es mindestens vier Schulklassen gibt. „Das ist in Kettershausen heuer wie auch in den zurückliegenden Jahren nicht der Fall“, sagt Fuß. Im September beginne für drei Klassen mit insgesamt 66 Schülern wieder der Unterricht. Die Teilungsgrenze einer Klasse liege bei 28 Schülern. Fuß betont jedoch: „Es ist uns ganz wichtig, dass die Kettershauser Schule eigenständig bleibt und wieder eine Schulleitung erhält.“

Es handelt sich somit bestenfalls um eine Übergangslösung. Denn die Chancen, dass künftig wieder vier Klassen zusammenkommen, stehen offenbar nicht schlecht: Eine Fünf-Jahres-Prognose, die immer im Herbst an das Staatliche Schulamt weitergeleitet wird und die auf den Zahlen des Einwohnermeldeamts basiert, sehe einen Anstieg der Schülerzahlen voraus. Diese Prognose folgt laut Fuß einem bayernweiten Trend.

Rektorin Kurtz wird nach zwölf Jahren verabschiedet

Kettershausen sei im Übrigen nicht die einzige Schule, in der für eine gewisse Zeit keine eigene Schulleitung eingesetzt ist. Ein Beispiel sei zuletzt Kammlach gewesen – und die dortige Schule erhalte ab September auch wieder eine eigene Schulleitung. Fuß sagt, sie wisse um die Bedeutung einer Schule für eine Gemeinde. Auch das Amt wolle keine der Bildungseinrichtungen im Landkreis verlieren.

Der Babenhauser Rektor Wolfgang Schiersner sagt auf Nachfrage, dass etliche Vorgespräche zur neuen Situation geführt wurden, etwa von der Kettershauser Bürgermeisterin Susanne Schewetzky, dem Schulamt im Landkreis Unterallgäu oder der bisherigen Rektorin Monika Kurtz.

Um die Mütter und Väter über die Änderung zu informieren, fand kürzlich ein Elternabend statt. Dabei sind laut Schulamtsdirektorin Elisabeth Fuß viele Fragen beantwortet worden.

Außerdem wandte sich Schiersner mit einem Schreiben im Gemeindeblatt an die Eltern aus Kettershausen und den Ortsteilen. Darin lässt er wissen: „Ich freue mich, diese verantwortungsvolle Aufgabe, freilich nur für eine Übergangszeit, zu übernehmen.“ Er wolle betonen, dass die Grundschule Kettershausen „eben keine Außenstelle der Grundschule Babenhausen sein wird und auch nicht als solche geleitet werden wird, sondern eigenständig bleibt“.

Konkret bedeutet das dem Schreiben zufolge: Schiersner wird zunächst an jedem Wochentag an der Kettershauser Schule erreichbar sein, wenn auch nicht den gesamten Vormittag lang. Unterrichten wird er in Kettershausen nicht. Er vertraue „auf das dortige Team an Lehrkräften und insbesondere auf Frau Platschka als langjährige, engagierte Lehrerin und stellvertretende Schulleitung“, schreibt der Babenhauser Rektor. Unterstützt würden die Lehrer weiterhin von einer Verwaltungsangestellten, deren Stelle auch im neuen Schuljahr 2019/20 gesichert ist, sowie einem Hausmeister.

Auch Schulamtsdirektorin Fuß betont, dass auf die personelle Trennung Wert gelegt werde – also dass nicht Grundschullehrer der Babenhauser Einrichtung in Kettershausen unterrichten und umgekehrt. Die stellvertretende Schulleiterin Margot Platschka sei zudem vor Ort, das werde sich nicht ändern.

Monika Kurtz verabschiedet sich nach zwölf Jahren als Schulleitung von der Einrichtung in Kettershausen. Sie wird zum 1. August die Grundschule Deisenhausen (Kreis Günzburg) übernehmen. „Ich möchte mich wohnortnah noch einmal neu orientieren und habe mich um die Leitung dieser Grundschule beworben“, erklärt Kurtz diesen Schritt gegenüber unserer Redaktion. Ein besonderes Erlebnis während ihrer Kettershauser Zeit, an das sie sehr gerne zurückdenke, sei die Feier zum 50. Jubiläum gewesen. „Man konnte spüren, was eine Schulfamilie ist.“ Alle Mitglieder hätten zum Gelingen des „grandiosen Fests“ beigetragen.

Wiederum bei einer Feier wurde Kurtz auch nun verabschiedet: beim traditionellen Sommerfest. „Ich habe meine Arbeit hier in Kettershausen immer sehr gern gemacht, weil ich von allen Beteiligten stets große Unterstützung erfahren durfte“, sagt sie. „Jetzt freue ich mich aber auf meine neue Aufgabe.“

