vor 19 Min.

Warum die Vöhringer Senioren eine eigene Chauffeurin haben

Anneliese Dippold aus Vöhringen ist in der Wohnanlage, in der sie ihr Zuhause hat, so etwas wie die „Taxifahrerin vom Dienst“ geworden.

Anneliese Dippold hilft älteren Menschen in Vöhringen, wo sie nur kann. Ihre Fahrdienste sind weithin bekannt.

Von Ursula Katharina Balken

Anneliese Dippold blättert in einem Ordner und lacht. „Ja, ich bin zwar im Ruhestand, aber ohne Beschäftigung kann ich nicht sein.“ Das sagt eine Frau, die auch mit 78 Jahren noch einen strukturierten Arbeitstag hat und bis vor wenigen Tagen Verwalterin der Kindertagesstätte St. Michael in Vöhringen war. Eine Aufgabe, um die sie niemand beneidet hat. Anneliese Dippold blickt auf ein erfülltes Leben zurück, hält sich aber nicht mit der Vergangenheit auf, sondern schaut, wie sie die Zukunft gestalten und helfen kann.

So ist sie in der Wohnanlage, in der sie ihr Zuhause hat, so etwas wie die „Taxifahrerin vom Dienst“ geworden. Muss jemand zum Arzt oder einkaufen, springt sie als Fahrerin ein. „Es gibt ja manche ältere Menschen, die keinen Führerschein mehr haben oder sich nicht mehr zu fahren trauen.“ Und wer sie fragt, hört nie ein Nein oder Sätze wie: „Ich kann jetzt nicht“.

Anneliese Dippold aus Vöhringen übt mehrere Ämter aus

Und trotz ihres Ruhestandes übt sie noch einige Ämter aus. Dippold ist Kassiererin beim Verein für Gartenbau und Landespflege, Schatzmeisterin bei der CSU-Senioren-Union und als sich im Frauenbund für das Amt der Schriftführerin niemand fand, sprang sie auch dort ein. Für Ämter, für die Kenntnisse in Buchhaltung oder Verwaltung notwendig sind, bringt sie die besten Voraussetzungen mit. Die gelernte Bankkauffrau arbeitete von 1956 bis 1989 bei der Sparkasse Illertissen. Sie war die rechte Hand des ehemaligen Direktors des Geldinstituts, Emil Brugger. Als Assistentin der Geschäftsleitung war sie beim Illertisser Unternehmen Adlus beschäftigt, wurde vom Kloster Brandenburg abgeworben, um dort als Verwaltungsleiterin tätig zu sein. Dann kam erneut der Ruf der Sparkasse und sie arbeitete im Personalbereich. Eigentlich wäre dann der Ruhestand fällig gewesen.

Aber sie ereilte die Bitte der Kirchenverwaltung St. Michael in Vöhringen. Es wurde eine Verwalterin für die Kita St. Michael gesucht. Und Anneliese Dippold sagte nicht nein, nichts ahnend, wie umfangreich ihr neues Aufgabenfeld sein würde. Sie musste die Beiträge einziehen, konnte dafür den Computer einsetzen – eine Tätigkeit, die sie voll erfüllte. Nebenbei gehörte sie auch dem Pfarrgemeinderat an und wurde 2011 in die Kirchenverwaltung gewählt.

Anneliese Dippold fährt gerne andere Senioren zum Arzt. Bild: Ursula Katharina Balken

Rückblickend meint Anneliese Dippold: „Ja, es war schon viel Arbeit, aber als dann das neue Bildungs- und Betreuungsgesetz herauskam, wurde es kompliziert.“ Früher gab es feste Zeiten, in denen Kinder in der Kita sein konnten. Jetzt aber konnten Eltern stundenweise buchen, „das galt für Krippe, Kindergarten und Hort.“ Da bekennt Dippold, „dass diese Aufgabe im Ehrenamt schon viel Aufwand kostete.“ Erleichterung gab es erst vor kurzer Zeit als das Kinderzentrum der Diözese zum großen Teil die Verwaltung übernahm.

Wenn Überweisungen zurück kamen, tat ihr das Leid

Die Arbeit ging Dippold immer flott von der Hand. Aber wenn Überweisungen zurückkamen – wegen mangelnder Deckung – tat ihr das leid, wie sie sagt. Denn nach dreimaliger Mahnung erfolgte vonseiten der Einrichtung die Kündigung. „Die Kinder waren wegen Geldknappheit die Leidtragenden. Wenn ich die Familie kannte, wurde es doppelt schwer.“

Nachdem die Verwaltung von der Diözese übernommen wurde, sah sich Dippold als Bindeglied zwischen Kirche und der Kindertagesstätte. Diese Aufgabe hat sie jetzt abgegeben. „Ich kann nicht nein sagen, wenn ich um Hilfe gebeten werde. Und wenn ich dann jemand irgendwo hin gefahren habe, dann ist es ein gutes Gefühl“, sagt sie, lächelt und blättert weiter in ihrem Ordner.

Aber sie kommt nicht weit, denn in dem Augenblick klingelt es an der Tür. Eine Nachbarin muss nach Ulm zum Arzt. Und Anneliese Dippold kann ja nicht nein sagen.

Themen Folgen