vor 33 Min.

Warum dieses Haus aus Babenhausen auf die Denkmalliste kommt

Das Haus in der Stadtgasse 8 in Babenhausen soll in die Denkmalliste aufgenommen werden.

Plus Ein Gebäude in der Stadtgasse in Babenhausen soll in die bayerische Denkmalliste aufgenommen werden. Aus Sicht der Markträte ist aber nicht alles daran schützenswert.

Von Sabrina Karrer

Es befindet sich an prominenter Stelle in Babenhausen: Das große Haus mit der Adresse "Stadtgasse 8". Aktuell beherbergt es eine Bar; deren Name - "Halle 8" - steht auf dem Schild an der beigefarbenen Fassade. Nun soll das Gebäude in die Denkmalliste aufgenommen werden, so das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Aus Sicht der Markträte ist jedoch nicht alles daran schützenswert.

Das bayerische Denkmalschutzgesetz definiert, welche Voraussetzungen Denkmäler zu erfüllen haben. Es handelt sich demnach um "von Menschen geschaffene Sachen oder Teile davon aus vergangener Zeit, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt".

Laut Bürgermeister Otto Göppel ( CSU) ist das Gebäude in der Stadtgasse im Sommer im Rahmen eines Denkmalsprechtags begutachtet worden. Daraufhin wurde dessen Denkmaleigenschaft geprüft. Das Ergebnis: "Aufgrund seiner geschichtlichen Bedeutung erfüllt das Objekt die Kriterien", so Göppel. Deshalb soll nun ein Nachtrag in der Denkmalliste erfolgen.

Nur ein Teil des Babenhauser Hauses soll in die Denkmalliste aufgenommen werden

Geht es nach dem Marktrat soll aber nicht das gesamte Haus, sondern nur ein Teil davon aufgeführt werden. "Wir sind uns größtenteils einig, dass uns der hintere Gebäudeteil nicht so historisch wertvoll erscheint wie der vordere", sagte Göppel. Der vordere Bereich ist zur Stadtgasse/B300 hin gerichtet, der hintere zur Judengasse.

Dritter Bürgermeister Christian Pfeifer (CSU) erklärte, dass sich der Marktrat in der Zukunft an dieser zentralen Stelle im Ort ein Gebäude wünschen würde, das "etwas hermacht". Eine Immobilie mit einer so großen Kubatur wie aktuell auf Vordermann zu bringen, dafür müsste ein Bauherr tief in die Tasche greifen.

Der Marktrat Babenhausen will nochmal eine Prüfung

Ist nur ein Teil des Gebäudes als Denkmal vermerkt, bliebe mehr Spielraum für Veränderungen. Pfeifer erinnerte daran, dass teils bereits feuchte Wände vorhanden seien: "Wenn die Bude mal zusammenbricht, haben wir alle nichts davon." Thomas Bihler (Freie Wähler) ergänzte, dass vielleicht auch Platz für Parkplätze geschaffen werden müsste, sollte sich an diesem Gebäude "einmal etwas tun".

Aus diesen Gründen will der Marktrat um eine nochmalige Prüfung der Denkmaleigenschaften des Gebäudes bitten. Denn eine Kommune hat die Möglichkeit, dem Landesamt, das für die Führung der Denkmalliste zuständig ist, sachlich begründete Ergänzungen und Korrekturen mitzuteilen. Diese werden wiederum geprüft. Hingegen seien Einwände, die sich gegen die Folgen der erkannten Denkmaleigenschaft richten, erst in einem Genehmigungs- und denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren zu würdigen, erklärte Göppel: "Erst hier sind das Erhaltungsinteresse der Allgemeinheit und andere öffentliche oder private Belange gegeneinander abzuwägen."

Lesen Sie auch:

Themen folgen