Was Greimeltshofen mit einer italienischen Piazza gemeinsam hat

Herretshofen ist ein Angerdorf. Was das bedeutet und was der Name über die Geschichte des Ortes verrät.

Plus Herretshofen und Greimeltshofen sind typische Beispiele für Angerdörfer. Was diese auszeichnet – und was die Ortsnamen über die Entstehungsgeschichte verraten.

Von Ralph Manhalter

Der aufmerksame Passant erkennt den Unterschied schon wenige Meter nach dem Ortsschild: Weite erfüllt den Raum. Keine Sägezahnbebauung, wie sie in den meisten der mittelschwäbischen Orte vorherrschend ist. Stattdessen inmitten des Dorfes eine große Grünfläche, mit Bäumen und zwischenzeitlich zu den angrenzenden Höfen gehörende Gärten. Was wir vor uns sehen, zählt zum Typus der Angerdörfer. Im Süden ist diese Siedlungsform im Vergleich zur Mitte und zum Osten Deutschlands nur selten vertreten. Umso erstaunlicher, dass wir auf dem Gebiet der politischen Gemeinde Kirchhaslach gleich zwei dieser Kleinode verorten können: Greimeltshofen und Herretshofen.

Platzartiger Charakter in den beiden Kirchhaslacher Ortsteilen

Bei einem Angerdorf handelt es sich um eine Dorfform, die sich dadurch auszeichnet, dass die Höfe und Häuser um einen zentralen Platz - eben den Anger - angeordnet sind. In unseren Fällen, in Herretshofen und Greimeltshofen, ist diese Fläche begrünt und diente einst als Weide für Gänse oder Schafe. Auch das Dorfleben schien sich einst auf dem Anger als zentralem Treffpunkt abgespielt zu haben. Greimeltshofen weist noch eine zusätzliche Besonderheit auf, was den kleinen Ort von jenen der Umgebung unterscheidet. Die Bebauung steht hier mit der Traufseite zur Straße und somit natürlich auch zum Anger. Das verleiht dem Dorfbild etwas Geschlossenes, Platzartiges. Im benachbarten Herretshofen hingegen herrscht die traditionell schwäbische Giebelbebauung vor, wobei auch hier die Grünfläche zwischen den Häuserfronten stärker und markanter ausgeprägt ist.

Herretshofen - ein Ortsteil von Kirchhaslach - ist ein typisches Angerdorf. Bild: Ralph Manhalter

Das althochdeutsche „angar“, wovon sich der Dorftypus ableitet, kann mit Weide oder Grasfläche übersetzt werden. Ehemals befand sich der Anger im Besitz der Dorfgemeinschaft, gehörte somit zur „Allmende“, zum Gemeingut aller Höfe im Ort. Das heutige Wort „allgemein“ mag sich davon ableiten.

Auf dem Anger gab es auch häufig einen Dorfteich oder ein Fließgewässer. Sowohl Herretshofen als auch Greimeltshofen liegen an kleinen Bächlein, die den Ort in der Mitte, zum Teil offen, meistens jedoch verdeckt, durchfließen. Folgt man der Forschung, so war die Anlage des Dorfangers eben dieser Begebenheit geschuldet. Nicht selten von Überschwemmungen bedroht, dagegen hervorragend als Weideplatz geeignet, überließen die frühen Bewohner die Flächen in Gewässernähe den Tieren. Die Häuser errichtete man auf den schon höher liegenden Terrassen.

Was ist ein Angerdorf? 1 / 4 Zurück Vorwärts Ein Angerdorf ist eine Dorf, bei dem die Häuser und Gehöfte um einen zentralen Platz, den Anger

angelegt sind. Das Wort Anger stammt aus dem Althochdeutschen (Angar) und bedeutet Weide oder Grasplatz. Der Anger ist Gemeinbesitz. (Quelle: Wikipedia)

Der Anger hat oft die Form einer Linse oder eines Auges, kann aber laut Wikipedia auch anders aussehen. Möglich sind demnach Viereck- oder Dreieckform, Kreis- oder Halbmondform. Die Vorderseiten der Gebäude stehen traufständig, Stallungen und Scheunen liegen an der Rückseite der Grundstücke und diese sind mitunter durch einen Weg verbunden, der in einem äußeren Ring um das Dorf führt.

Auf dem Anger gibt es oftmals einen Dorfteich. Ursprünglich befanden sich auf dem Anger keine Gebäude, im Lauf der Zeit wurden gemeinschaftliche Einrichtungen angesiedelt, wie etwa Kirche oder Schule.

Angerdörfer kommen in Deutschland laut Wikipedia-Eintrag vor allem in Ost- und Ostmitteldeutschland.

Erst in jüngerer Zeit wurden einzelne Flächen des Angers, so beispielsweise in Greimeltshofen, auch bebaut. Dagegen weist gerade dieser Ort ein weiteres Charakteristikum des Siedlungstyps auf: Kirchen oder Kapellen wurden vorzugsweise ebenfalls gerne inmitten der Freiflächen errichtet. Hier mag der Gedanke an eine italienische Piazza gar nicht so abwegig erscheinen.

Ortsnamen verraten viel über die Entstehungsgeschichte

Eine weitere Gemeinsamkeit beider Orte ergibt sich mit der ersten urkundlichen Nennung. Im Jahr 1363 wurden die Höfe an der Hasel „Grymatzhofen“, die Häuser auf der Hochfläche „Herlatzhofen“ genannt. Wenn auch selbstverständlich davon auszugehen ist, dass die Siedlungen schon einige Zeit vorher bestanden haben, so fällt die schriftliche Erwähnung in eine späte Phase der hochmittelalterlichen Waldrodungen: Die Anbaumethoden der Bauernschaft konnten einige bedeutende Innovationen verzeichnen, was wiederum eine steigende Lebenserwartung und langfristig eine kontinuierliche Bevölkerungszunahme zur Folge hatte.

Manche Dörfer entstanden durch die Rodung von Waldgebieten. Bild: Patrick Pleul, dpa (Symbolfoto)

Bislang gemiedene Gebiete erfuhren eine Urbarmachung, indem sich Bauern dort niederließen und Äcker sowie Wiesen anlegten. Die klassischen Rodungsdörfer sind heute noch an der Endsilbe "-reut(h)" oder "-schwang" erkennbar. Unsere beiden Orten gehören hingegen zur „Hofen“-Gruppe, die im ersten Teil des Wortes einen Personennamen beinhaltet: Hartrat und Grimwald sollen die beiden fernen Taufpaten der heutigen Siedlungen geheißen haben, meint der Ortsnamenforscher Wolf-Armin von Reitzenstein.

Zurück zum Angerdorf. Vielleicht sieht er so aus, der Wunschtraum so mancher Städter. Trotz unbestreitbarer Schwierigkeiten des bäuerlichen Lebens strahlten und strahlen diese beiden Orte noch etwas aus, das für kein Geld der Welt zu haben ist: Geborgenheit und Idylle.

