Was die Altenstadter CSU bei ihrer Jahresversammlung besprach

Bei der Jahresversammlung der Ortsverbands stand nicht nur die Vorstandswahl auf dem Programm. Es wurde über lokale und überregionale Projekte diskutiert

Von Armin Schmid

Hubert Berger bleibt für eine weitere Amtsperiode der Vorsitzende des CSU-Ortsverbands Altenstadt-Kellmünz. Das wurde bei der Wahl während der Mitgliederversammlung im Gasthaus Illerstüble entschieden. Stellvertretender Vorsitzender ist Walter Huy. Die Finanzen des Ortsverbands verwaltet Martin Egg. Schriftführer ist künftig Erwin Lang. Johannes Uschold war aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl angetreten.

Lob für die Neue Mitte

Hubert Berger betonte, dass sich der CSU-Ortsverband für Beständigkeit und kontinuierliches Vorantreiben kommunaler Projekte einsetzt. Mit der Neuen Mitte in Altenstadt samt Marktplatz und der Seniorenwohnanlage Haus Elfriede sei ein Meilenstein gelungen. Richard Möst fügte an, dass der neue Ortsmittelpunkt sehr gut angenommen werde und es bislang keine Kritik oder Beschwerden aus der Bevölkerung gegeben habe. „Man merkt, dass sich eine Gemeinschaft bildet“.

Viele Bürger haben sich demnach bei der Eröffnungsfeier samt Marktfest engagiert und mitgeholfen. Unzufrieden sei man damit, dass am Kirchenhang in Herrenstetten nichts vorwärts gehe. Wie Möst sagte, habe man die enorme Macht des Denkmalschutzamts unterschätzt. Das Amt beharre auf dem Erhalt des Bodendenkmals. Obwohl die Zuschussmittel schon bereitliegen, müsse man nochmals umplanen.

Denkmalschutz laut Möst nicht immer nötig

Marktrat Möst äußerte sich generell kritisch zum Denkmalschutz in Altenstadt. Aus seiner Sicht seien viele denkmalgeschützte Häuser in der Memminger Staße und in ganz Altenstadt nicht erhaltenswert. „Da sind Gebäude darunter, die einfach schlecht gebaut wurden“. Das ehemalige Huith-Haus hält Möst hingegen für erhaltenswert. Da seien die Auflagen allerdings so hoch, dass sich eine Sanierung für den Besitzer finanziell kaum machbar sei.

Hubert Berger erläuterte, dass die Sanierung der Grundschule und die Planung der Sporthalle in diesem Jahr die großen Projekte seien, mit denen man sich beschäftigen werde. Bei der Grundschule wird der Brandschutz verbessert, außerdem sollen ein Aufzug eingebaut und die Sanitäranlagen erneuert werden.

Nicht verbessert hat sich dagegen die Situation hinsichtlich des Lärmschutzes an der Autobahn A7 für Illereichen und Filzingen. Erwin Lang forderte einen Runden Tisch mit Kommunal- und Landespolitikern, um in dieser Sache endlich voranzukommen.

Kliniken kosten Millionen

Überregional wurde bei der Versammlung über die Krankenaussituation im Landkreis beraten. Bürgermeister Wolfgang Höß sagte, dass man auf Kreisebene derzeit nur Bestandsverwaltung betreibe. Man habe drei Jahre verloren und solle endlich eine Neuplanung für einen zentralen Klinikstandort angehen. Dies werde sieben bis zehn Jahre dauern und rund 130 bis 150 Millionen Euro kosten.

Im Kreuzungsbereich der bestehenden Klinikstandorte in Memmingen, Ulm, Biberach und Günzburg sei nur für einen einzigen und zentralen Klinikstandort im Landkreis Neu-Ulm Platz. Wenn man bei einem Klinikendefizit von derzeit 13,5 Mio. Euro noch zehn Jahre wartet, habe man die Kosten für den Neubau bereits verschenkt. Darüber hinaus vermisste Höß eine Wertediskussion. Gesundheitsfürsorge müsse dem Landkreis auch etwas wert sein. Eine Klinik werde seiner Meinung nach immer Defizite einfahren.

