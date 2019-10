05:30 Uhr

Was kann der Einzelne für den Klimaschutz tun?

Vertreter der Initiative „Scientists for Future“ halten Vortrag in Babenhausen. Was die Wissenschaftler von der Uni Ulm vermitteln wollen

Welche Zukunft erwartet uns und unsere Kinder? Angesichts des Klimawandels lässt sich diese Frage nicht so einfach beantworten. Das Eis der Polkappen schmilzt, der Meeresspiegel steigt. Auch unsere Breitengrade werden Prognosen zufolge in den kommenden Jahrzehnten nicht verschont bleiben. Mit den Folgen des Klimawandels befassen sich Dr. Susanne Kühl und Professor Dr. Michael Kühl von der Universität Ulm. Sie sind Vertreter der Initiative „Scientists für Future“ in der Regionalgruppe Ulm – und referieren in der kommenden Woche in Babenhausen.

Ihr Vortrag unter dem Titel „Klimawandel – eine Spurensuche mit möglichen Auswegen“ findet am Mittwoch, 23. Oktober, im Schulzentrum statt. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Marktgemeinde Babenhausen gemeinsam mit den örtlichen Schulen. Der Vortrag, der etwa 75 Minuten dauern soll, ist an Erwachsene und Jugendliche gerichtet. Er ist den Organisatoren wissenschaftlich aufgearbeitet, aber gut verständlich.

Vortrag zum Klimaschutz: Die Folgen der Erderwärmung

Die beiden Wissenschaftler wollen Ursachen und Folgen der klimatischen Veränderungen erläutern, wobei die „Kipp-Punkte“ des Klimasystems mit einem kleinen Experiment dargestellt werden sollen. Außerdem werden Susanne und Michael Kühl beleuchten, was zu tun ist, um die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Der Fokus soll dabei auf den Fragen liegen, wie sich jeder Einzelne im Alltag für den Klimaschutz einsetzen kann und welche Konsequenzen der persönliche Lifestyle hat.

Im Anschluss an den Vortrag stehen die beiden Wissenschaftler für Fragen zur Verfügung. Wenn die Zuhörer es wünschen, ist laut den Organisatoren auch eine offene Diskussionsrunde möglich.

Die Referenten sind ausgebildete Naturwissenschaftler. Susanne Kühl ist promovierte und habilitierte Biologin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Ulm in Forschung und Lehre tätig. Michael Kühl ist promovierter Biochemiker und Universitätsprofessor in Ulm. Wie sie in ihrem gemeinsamen Blog (www.klimaandmore.de) schreiben, haben sie das Thema Klima- und Umweltschutz lange Zeit selbst im Alltag verdrängt. „Inzwischen sind wir uns jedoch sicher, dass jede und jeder von uns einen individuellen Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt leisten kann“, schreiben sie. Nun ist es ihnen ein Anliegen, Informationen, die sie selbst recherchierten, anderen möglichst verständlich zur Verfügung stellen. (stz)

Kontakt Infos zum Thema haben die Referenten in ihrem Blog www.klimaandmore.de zusammengetragen.