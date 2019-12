06:00 Uhr

Was sich Senioren in und von Altenstadt wünschen

Auf Anfrage mehrerer Senioren rückte der neue Marktplatz in Altenstadt in den Fokus.

Der Marktplatz steht bei einer Diskussion zwischen Senioren, dem Bürgermeister und Vertretern des Marktrats im Haus Elfriede im Fokus.

Von Armin Schmid

Was erwarten Senioren von ihrem Wohnort, dem Markt Altenstadt? Wie soll sich der Marktplatz weiterentwickeln und wie könnte ein seniorengerechtes Verkehrskonzept entstehen? Diese Fragestellungen standen im Mittelpunkt einer lebhaften Diskussion im Seniorenwohnheim Haus Elfriede. Bürgermeister Wolfgang Höß, der FWG-Fraktionsvorsitzende Robert Heller und der SPD-Marktrat Thomas Beitlich standen den anwesenden Senioren Rede und Antwort. Die Moderation übernahm Ernst Wüst.

Zu Beginn der Veranstaltung, die im Rahmen der Volkshochschul-Reihe „Lachen – Lieben – Leben im Alter“ stattfand, rückte auf Anfrage mehrerer Senioren der neue Marktplatz in den Fokus. Bürgermeister Höß erläuterte, dass sich auch der noch brachliegende nördliche Teil weiterentwickeln solle. Obwohl man vier Jahre lang darum gekämpft habe, sei es nicht gelungen, einen Drogeriemarkt an dieser Stelle anzusiedeln. Alle großen Ketten haben demnach mittlerweile abgesagt. Höß erläuterte, dass ein Drogeriemarkt ein Einzugsgebiet mit rund 15000 Einwohnern benötige, um bestehen zu können. In Altenstadt sei dies nicht gegeben.

Laub erhöht die Rutschgefahr

„Mittlerweile gibt es neue Pläne“, so Höß. Der Bürgermeister berichtete, dass die Eigentümer nun ein Geschäftshaus mit drei kleineren Bereichen auf dem Grundstück errichten wollen. Ein Backwarenshop mit Sitzgelegenheiten im Außenbereich sei geplant. Das Modegeschäft werde auch weiter bestehen bleiben.

Kritische Fragen wurden hinsichtlich der Verkehrssituation an dem neuen Marktplatz gestellt. Mit Rollator oder Rollstuhl sei ein sicheres Vorankommen nicht einfach. Höß antwortete, dass es sich bei dem gesamten Marktplatz um eine öffentliche Fläche handelt, die als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen ist. Alle Verkehrsteilnehmer seien gleichberechtigt und Autofahrer müssten etwa auf Fußgänger und Radfahrer Rücksicht nehmen.

Angemahnt wurde auch, dass am neuen Geschäftshaus am Marktplatz Behindertenparkplätze fehlen. Robert Heller bekräftigte, dass die Beschilderung für das Kurzzeitparken schlecht erkennbar sei. Er forderte eine bessere Beschilderung am Marktplatz.

Das viele Laub am Marktplatz stellte offenbar im Herbst eine erhöhte Rutschgefahr dar. Höß berichtete, dass eine Firma mit der Entfernung beauftragt worden sei, diese aber nachlässig gearbeitet habe. Die Sträucher im Parkplatzbereich müssten zurückgeschnitten werden.

Im Bereich zweier Verbrauchermärkte in Altenstadt wurde ein Fußgängerüberweg gefordert. Höß wies darauf hin, dass es mehrere Straßen gibt, die auch aufgrund des zunehmenden Umgehungsverkehrs bei Stau auf der Autobahn A7 nur noch schlecht überquert werden könnten. Den Durchgangsverkehr der Lastwagen könne der Markt jedoch nicht stoppen. Es solle aber ein Tempolimit für Lastwagen beantragt werden. Höß betonte, dass ein Verkehrskonzept für alle betroffenen Straßen im Markt zu entwickeln sei, um gezielt Abhilfe zu schaffen.

