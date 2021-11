Landkreis Neu-Ulm/Unterallgäu

18:00 Uhr

Corona-Lage spitzt sich zu: Was wird aus den Weihnachtsmärkten in der Region?

Wegen der kritischen Corona-Lage im Landkreis sind bereits mehrere Weihnachtsmärkte abgesagt worden. Der Nikolausmarkt in Weißenhorn soll dagegen stattfinden, ebenso die Weihnachtsmärkte in Illertissen und Neu-Ulm.

Plus Erste Gemeinden haben wegen der kritischen Corona-Lage bereits abgesagt. Wie sieht es in anderen Orten aus? Ein Überblick von Neu-Ulm bis Babenhausen.

Dem Roggenburger Gemeinderat ist das Risiko zu hoch. Mehrheitlich hat das Gremium am Dienstag dem Antrag von Bürgermeister Mathias Stölzle zugestimmt, den beliebten Weihnachtsmarkt am Kloster abzusagen. "Ich habe kein gutes Gefühl", sagt Stölzle und verweist auf das Infektionsgeschehen im Landkreis Neu-Ulm sowie auf die Situation an den Kliniken: "Alle Intensivbetten sind belegt." Er rechnet ohnehin damit, dass die bayerische Staatsregierung Weihnachtsmärkte untersagen wird. Wie ist die Lage in anderen Orten? Ein Überblick von Neu-Ulm bis Babenhausen.

