150 Menschen demonstrieren in Weißenhorn gegen Corona-Maßnahmen

Am Freitag haben sich rund 150 Menschen auf dem Schlossplatz versammelt, um unter dem Motto „Für die Freiheit und unsere Rechte“ zu demonstrieren. Nicht alle hielten sich an die Maskenpflicht.

In Weißenhorn haben sich am Freitag zwischen 18 und 19:30 Uhr zum wiederholten Male Gegner der Corona-Maßnahmen getroffen. Sie demonstrierten unter dem Motto „Für die Freiheit und unsere Rechte“ auf dem Kirchplatz. Es fanden sich insgesamt etwa 150 Versammlungsteilnehmer ein, die sich größtenteils an die Maskenpflicht hielten. Laut Polizei trugen fünf Teilnehmer keinen geeigneten Mund-Nasen-Schutz und müssen jeweils mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Mehrere Rednerinnen und Redner äußerten ihre Meinungen zu den aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen. Die Kundgebung verlief insgesamt friedlich und störungsfrei, so die Polizei. (AZ)

