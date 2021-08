Airbus Helicopters testet Landeanflüge mit Hubschrauber in Weißenhorn

Im Umfeld der Stiftungsklinik in Weißenhorn kann es am Donnerstag oder Freitag zu Beeinträchtigungen durch Flugmanöver mit einem Hubschrauber kommen.

Das Unternehmen Airbus Helicopters mit Sitz in Donauwörth testet gegenwärtig neue An- und Abflugverfahren an Hubschrauber-Dachlandeplätzen. Das Unternehmen ist Hersteller unter anderem von Rettungshubschraubern vom Typ H135 und H145. Mit einer solchen Maschine finden nun auch Testflüge an der Stiftungsklinik in Weißenhorn statt.

Zweck der laufenden Flugversuche ist nach Angaben des Unternehmens die Zulassung neuartiger Verfahren für verkürzte Starts und flachere und somit geräuschärmere Landeanflüge. Die neuen Verfahren lassen auch vertikale und somit sicherere Prozeduren zu, welche bis zum maximalen Startgewicht durchgeführt werden können. "Dadurch wird das Einsatzspektrum erweitert und die Effektivität der Luftrettung verbessert, gleichzeitig werden die Lärmemissionen reduziert", teilt Airbus Helicopters mit.

Die Testflüge mit einem Hubschrauber in Weißenhorn sollen maximal eine Stunden dauern

An der Stiftungsklinik Weißenhorn wird es dazu am Donnerstag, 19. August, oder am Freitag, 20. August, zu einer Testphase eines Hubschraubers vom Typ H135 kommen. Das wird laut Mitteilung maximal eine Stunden dauern. Es sind mehrere An- und Abflüge vorgesehen, der größte Teil der Flugmanöver wird direkt über dem Dachlandeplatz der Klinik stattfinden.

Airbus bittet die Anwohner und Anwohnerinnen in direkter Umgebung der Klinik um Verständnis für die kurzzeitige Störung. "Die Testflüge kommen letztlich allen zugute: den Menschen, denen mit Rettungshubschraubern noch schneller geholfen werden kann, und den Anwohnern, die davon künftig weniger mitbekommen werden", teilt das Unternehmen mit. (AZ)

