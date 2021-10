Weißenhorn-Attenhofen

Bauernhof in Attenhofen feiert Jubiläum und präsentiert seine Geschichte

Plus Der Hof von Familie Glogger besteht seit 425 Jahren. Josephine Glogger-Hönle hat in alten Dokumenten gestöbert und einen informativen Rundweg erstellt.

Von Andreas Brücken

Der Mathematiker Johannes Kepler entdeckte 1596 in Graz die Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich die Planeten um die Sonne bewegen. Im selben Jahr ließ sich die Familie Glogger, die vermutlich aus dem Elsass kam, in Attenhofen nieder. "Was gibt unsere Familiengeschichte zu diesem Thema her?" - das wollte Jungbäuerin Josephine Glogger-Hönle wissen und hat zum 425-jährigen Bestehen des Hofs in dem Weißenhorner Stadtteil die Fotoalben und Chroniken der Familie durchstöbert. Mit den Informationen hat sie eine sehenswerte Jubiläumstour mit neun Informationstafeln erstellt. Rund fünf Kilometer lang ist der Rundgang entlang der Felder um Attenhofen.

