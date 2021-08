Weißenhorn

vor 49 Min.

Aufmerksame Weißenhorner fallen nicht auf falschen Polizisten herein

In drei Fällen hat ein Trickbetrüger in Weißenhorn versucht, Bürger in ein Gespräch zu verwickeln. Doch die Angerufenen gingen nicht darauf ein.

Mehrere Fälle von versuchten Trickbetrugs sind der Polizei in Weißenhorn am Mittwoch gemeldet worden. Weil sich die Angerufenen nicht auf Gespräche mit dem falschen Polizisten einließen, entstand kein Schaden. So rief gegen 19.20 Uhr am Mittwoch laut Polizeibericht ein Unbekannter bei einer 77-jährigen Frau aus Weißenhorn an und stellte sich als Beamter der Kriminalpolizei Neu-Ulm vor. Er gab vor, dass zwei Buben soeben eine Tasche gefunden hätten und fragte die Dame, ob sie eine Tasche vermisse. Nachdem die Frau das verneinte, beendete der Anrufer das Gespräch. Da dies der Frau verdächtig vorkam, verständigte sie richtigerweise die Polizei Weißenhorn.



Beinahe zeitgleich rief ein angeblicher Polizeibeamter bei einem 83-jährigen Mann in Weißenhorn an und teilte mit, dass eine schwarze Tasche gefunden worden sei, in der sich viel Geld und eine Pistole befinden würden, außerdem auch ein Zettel mit dem Namen einer Weißenhorner Bank. Noch bevor der Täter irgendwelche Forderungen stellen konnte, beendete der 83-Jährige das Telefonat. Die richtige Polizei ruft niemals unter der Nummer 110 an Mit der gleichen Masche versuchte vermutlich derselbe Täter am Mittwochabend noch bei einem 47-jährigen Mann aus Weißenhorn sein Glück. Auch in diesem Fall wurde der Angerufene misstrauisch und teilte dem Anrufer mit, dass er die Polizei Weißenhorn verständigen würde, worauf der unbekannte Täter das Gespräch beendete. Dem Polizeibericht zufolge wurde bei allen drei Anrufen jeweils die Telefonnummer 110 auf den Telefondisplays angezeigt. Das ist technisch möglich und soll dazu führen, dass die vermeintlichen Opfer einen Anruf der richtigen Polizei vermuten. Diese weist aber in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Polizeibeamte nie von der Notrufnummer aus bei Bürgern anrufen. Wenn bei einem Anruf die Nummer 110 im Display eines Telefons angezeigt wird, ist deshalb immer von einem Täuschungsversuch auszugehen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Pfaffenhofen Plus Attacken gegen Gnadenhof für Tiere reißen nicht ab: "Wir werden terrorisiert"

