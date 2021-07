Autofahrer verletzt Fußgängerin in Weißenhorn

Ein 53-jähriger Autofahrer hat beim Abbiegen in Weißenhorn eine Fußgängerin übersehen. Durch die Kollision wurde die Frau verletzt und musste in ein Krankenhaus.

In Weißenhorn ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag, 22. Juli, gegen 7.45 Uhr in der Ulmer Straße. Der Unfallverursacher fuhr stadtauswärts und wollte nach links in die Daimlerstraße abbiegen. Dabei übersah er eine 57-jährige Fußgängerin, die die Daimlerstraße in entgegengesetzter Richtung überqueren wollte. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug wurde die Fußgängerin verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden entstand bei dem Verkehrsunfall nicht. (AZ)