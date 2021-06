Radfahrer prallt in Biberachzell gegen ein Auto und stürzt

Von einem Feldweg kommend überquert ein junger Radfahrer die Unteregger Straße in Biberachzell. Doch in dem Moment kommt ein Auto angefahren.

Bei einem Verkehrsunfall in Biberachzell hat sich am Mittwochabend ein junger Radfahrer verletzt. Der 14-Jährige wollte dem Polizeibericht zufolge gegen 19.30 Uhr die Unteregger Straße am Ortsausgang Richtung Unteregg überqueren. Dabei achtete er, von einem Feldweg kommend, nicht auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr auf der Unteregger Straße und querte diese ohne anzuhalten.

Unfall in Biberachzell: Fahrradfahrer kollidiert mit Auto

Nach Angaben der Polizei stieß der Radfahrer mit dem Auto eines 25-jährigen Mannes zusammen, der von Biberachzell Richtung Unteregg unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1000 Euro. (AZ)

