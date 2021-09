Weißenhorn

Die Stadt Weißenhorn will den Breitbandausbau selbst in die Hand nehmen

Plus Für eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet möchte Weißenhorn selbst die nötige Infrastruktur schaffen. Fachleute sagen, was das kostet.

Von Jens Noll

Nach der Reaktivierung der Bahnstrecke und dem Aufbau des Fernwärmenetzes steht in Weißenhorn das nächste große Infrastrukturprojekt auf der Agenda. In einer Sondersitzung hat sich der Stadtrat am Montagabend mit dem flächendeckenden Breitbandausbau im Stadtgebiet befasst. Ziel ist es, dass künftig jedes Gebäude in der Kernstadt und in den Ortsteilen mit einem Glasfaseranschluss versorgt wird. Im Rahmen eines Betreibermodells will die Stadt das mit Unterstützung von Fachleuten selbst umsetzen. Dafür sollen ein kommunales Unternehmen gegründet und eine Millionensumme investiert werden.

