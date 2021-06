Drogenfund: Polizei kontrolliert mehrere Jugendliche in Weißenhorn

Nach einem Hinweis haben Beamte der Polizei Weißenhorn eine Gruppe von Jugendlichen kontrolliert. Dabei konnten sie ungefähr zehn Gramm Marihuana finden.

Beamte der Polizei Weißenhorn haben bei der Überprüfung einer Gruppe von Jugendlichen in Weißenhorn Drogen gefunden. Laut Angaben der Polizei, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Sonntag. An diesem Tag ging bei der Polizeiinspektion Weißenhorn gegen 16.30 Uhr eine Mitteilung ein, wonach sich im Wald hinter dem Seniorenheim in der Hagenthalerstraße mehrere Jugendliche aufhalten sollen, die Betäubungsmittel konsumieren.

Polizisten finden insgesamt zehn Gramm Marihuana



Die zuständige Streife traf in einer sich dort befindlichen Hütte tatsächlich eine kleine Gruppe Jugendlicher an. Bei der folgenden Überprüfung wurden insgesamt rund zehn Gramm Marihuana gefunden. Gegen vier der Anwesenden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: