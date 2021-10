Kreishandwerksmeister Michael Stoll erhält in Weißenhorn die Goldene Ehrennadel

Bei einer Feier in Weißenhorn vergibt die Handwerkskammer Schwaben ihre höchste Auszeichnung. Auch Meister und langjährige Mitarbeiter werden geehrt.

In feierlichem Rahmen haben die Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm und die Handwerkskammer für Schwaben ihre langjährigen Meisterinnen und Meister sowie erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fuggerhalle in Weißenhorn ausgezeichnet. Die Überraschung des Abends war die Verleihung der höchsten Auszeichnung, die das Handwerk und die Handwerkskammer für Schwaben zu vergeben haben. Sie ging an Kreishandwerksmeister Michael Stoll aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl.

Insgesamt waren es nach Angaben der Kreishandwerkerschaft 60 langjährige Arbeitsjubilarinnen und -jubilare, Meisterinnen und Meister sowie ehrenamtliche Mitarbeiter der Innungsvorstände und Prüfungsausschüsse aus beiden Landkreisen, die bei der Ehrungsfeier eine Würdigung erfuhren. Eine Modeausstellung der Maßschneiderinnung verlieh den Räumlichkeiten ein zusätzliches Flair.

Zu der Ehrungsfeier in der Fuggerhalle in Weißenhorn kamen 150 Gäste

150 Gäste nahmen unter Einhaltung der 3G-Regel an dem Abend teil. Ulrike Ufken, die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, führte sie durch das Programm. Die Jazz-Combo „Stolen Blues“ der Musikschule Weißenhorn bot dazu eine schwungvolle Begleitung. Kreishandwerksmeister Michael Stoll begrüßte neben den Jubilaren unter anderem auch den Präsidenten der Handwerkskammer Schwaben, Hans-Peter Rauch, die Zweite Bürgermeisterin der Stadt Weißenhorn, Kerstin Lutz, und die stellvertretende Neu-Ulmer Landrätin Susanne Salzmann, die in ihren Grußworten die Bedeutung und Wichtigkeit eines jeden einzelnen Mitarbeiters im Handwerk hervorhoben.

24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus neun Betrieben bekamen für ihre zehn- bis 40-jährige Firmenzugehörigkeit von Stoll und Rauch eine Urkunde überreicht. Zusätzlich erhielten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf ein 25- oder 40-jähriges Firmenjubiläum zurückblicken können, eine Auszeichnung des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Die Inhaberin der Nähschule Wiedenmann aus Bubesheim, Christine Wiedenmann, wurde für das 20-jährige Bestehen ihres Geschäfts geehrt.

Verdiente Mitglieder eines Innungsvorstands, eines Prüfungsausschusses oder als Ausbilder erhielten die Ehrenurkunde des schwäbischen Handwerks. Das waren Anton Dirr, Bernhard Kühner, Jürgen Landsperger, Andreas Schickling, Reinhold Schilling und Werner Stoll.

Silberne Ehrennadeln und Goldene Meisterbriefe für die Meister

Den Goldenen Meisterbrief gibt es ab dem 60. Lebensjahr und für mindestens 30-jährige Meistertätigkeit. Geschafft haben dies Karin Blum, Anton Dirr, Bernhard Finkele, Manfred Frei, Peter Hartmann, Josef Langhans, Reinhold Leix, Peter Mader, Erwin Peschel, Franz Rahn, Fritz Rall, Thomas Reitmaier, Reinhold Schilling, Werner Stoll und Michael Wirth.

Unternehmer, Lehrer der Berufsschulen und Mitarbeiter, die auf eine besonders langjährige ehrenamtliche Tätigkeit für das Handwerk, den Innungen und für die Kreishandwerkerschaft Günzburg/ Neu-Ulm zurückblicken, durften die Silberne Ehrennadel entgegen nehmen: Florian Aicham-Bomhard, Thomas Barner, Norbert Gottner, Peter Hartmann, Roland Keller, Wilhelm Lux, Josef Schaucher, Jürgen Wanner und Lothar Wöhr.

Michael Stoll erhält die höchste Auszeichnung des Handwerks

Die Goldene Ehrennadel als höchste Auszeichnung des Handwerks wurde an den Kreishandwerksmeister und Unternehmer Michael Stoll verliehen. Neben zahlreichen Ehrenämtern war er von 1994 bis 1999 stellvertretender Obermeister. Seit 1999 ist er Obermeister der Innung Spengler, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Neu-Ulm. Die Geschicke der Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm lenkt er seit 2012 als Kreishandwerksmeister und vertritt die Handwerksbetriebe aus den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg aktiv in zahlreichen Ausschüssen in der Region und der Handwerkskammer für Schwaben.

Ein Buffet bot allen Gästen anschließend die Gelegenheit für einen persönlichen Austausch mit anderen Vertreterinnen und Vertretern des Handwerks, den alle in der Corona-Pandemie monatelang vermisst hatten. (AZ)