Mit diesen Aktionen will Weißenhorn die Innenstadt beleben

Plus Vertreter der Stadt und Gewerbetreibende haben überlegt, wie der Handel in Weißenhorn unterstützt werden kann. Drei Maßnahmen werden nun umgesetzt.

Mit zusätzlichen Aktivitäten und einem erweiterten Einkaufsangebot möchte die Stadt Weißenhorn wieder mehr Menschen ins Zentrum locken. Mithilfe des Förderprogramms "Innenstadt beleben" werden auf Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses drei konkrete Maßnahmen umgesetzt, von denen der örtliche Einzelhandel profitieren soll. Dabei spielt die historische Schranne, das ehemalige Marktgebäude der Stadt, eine zentrale Rolle.