Neuer Leiter des Forstbetriebs Weißenhorn hat den Klimawandel im Blick

Plus Der Klimawandel ist auch für den Wald eine Herausforderung. Wie der neue Leiter des Forstbetriebs Weißenhorn darauf reagiert und was er sonst noch vor hat.

Seit Mai ist Martin Eggert der neue Leiter des Forstbetriebs Weißenhorn der Bayerischen Staatsforsten. Landrat Thorsten Freudenberger nahm dies zum Anlass für einen Besuch. Dabei tauschten sich die beiden auch über die Themen Wald und Naturschutz aus.