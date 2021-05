Autofahrer atmen auf: Bauarbeiten an A7-Zubringer und Kreuzung in Weißenhorn sind fertig

Die Bauarbeiten an der Kreisstraße NU14 und an der Zufahrt ins Weißenhorner Gewerbegebiet sind abgeschlossen. Verkehrsteilnehmer können aufatmen.

Eine gute Nachricht für Verkehrsteilnehmer in und um Weißenhorn: Eine wichtige Verkehrsachse im Landkreis Neu-Ulm, der Autobahnzubringer von Weißenhorn zur A7-Anschlussstelle Vöhringen, ist wieder befahrbar. Die Sanierung des Abschnitts der Kreisstraße NU14 ist fertig, ebenso der Umbau der Kreuzung Illerberger Straße/Daimlerstraße in Weißenhorn. Am Freitagnachmittag wurden die Sperrung und die Umleitungsbeschilderung abgebaut, die NU14 sollte nach Angaben des Staatlichen Bauamts im Laufe des späten Nachmittags wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Es gab lange Staus von Witzighausen nach Weißenhorn

Damit kommt eine Baumaßnahme zum Abschluss, die einigen Fahrzeuglenkern viel Geduld abverlangt hat. Weil die wichtigste Einfallstraße nach Weißenhorn blockiert war, rollten weitaus mehr Fahrzeuge als sonst über Witzighausen nach Weißenhorn. Zeitweise bildeten sich lange Staus auf der Staatsstraße 2019. Denn eine provisorische Ampel regelte während der Bauzeit den Verkehr an der Kreuzung Ulmer Straße/Daimlerstraße in Weißenhorn. Anfang der Woche ereignete sich auf der Strecke, wie berichtet, sogar ein schwerer Unfall, weil einer Autofahrerin die Wartezeit zu lange war. Als sie wenden wollte, erfasste sie mit ihrem Auto ein Motorrad, dessen Fahrer stürzte und schwer verletzt wurde.

Das ist der Blick auf die umgebaute Kreuzung von der Daimlerstraße aus. Foto: Marlene Deininger/Staatliches Bauamt Krumbach

Im Zuge der Bauarbeiten wurde die südliche Zufahrt ins Weißenhorner Gewerbegebiet mit einer Ampel versehen, was die Verkehrssicherheit an der Einmündung der Daimlerstraße in die Kreisstraße erhöhen soll. Außerdem hat die stark beanspruchte NU14 einen neuen Fahrbahnbelag erhalten. Starke Regenfälle hatten allerdings zu Verzögerungen im Bauablauf geführt, weshalb die Bauarbeiten eine Woche länger gedauert haben als geplant. (jsn)



Diese Umleitung sorgte für viel Ärger:

Lesen Sie dazu auch: