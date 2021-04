Weißenhorn will Tempo 30 für alle Fahrzeuge in Emershofen durchsetzen

Plus Ein Lärmgutachten besagt, dass das Landratsamt Neu-Ulm in Emershofen eine Geschwindigkeitsbegrenzung einrichten kann. Weißenhorn will jetzt Tempo 30.

Mithilfe eines neuen Lärmgutachtens will die Stadt Weißenhorn erreichen, dass in der Ortsdurchfahrt von Emershofen ein generelles Tempolimit eingerichtet wird. Die Bewohner des Stadtteils nahe der Autobahn fordern schon lange eine Begrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde. Zumindest für Lastwagen gilt die Regel bereits. Aber es war ein langer Kampf für Bürger und Stadtverwaltung, das durchzusetzen. Nun ist der Stadtrat zuversichtlich, eine gute Argumentationsgrundlage zu haben, damit auch die Autofahrer künftig auf die Bremse treten.

Zusammen mit Illertissen und Altenstadt hatte Weißenhorn eine Verkehrs- und Lärmuntersuchung in Auftrag gegeben, die die Situation entlang der Autobahn A7 und den umliegenden Staats- und Kreisstraßen betrachtet. Gezählt und gemessen wurde in Emershofen, Tiefenbach, Betlinshausen, Illertissen, Jedesheim, Untereichen, Altenstadt und Filzingen. Ergänzend dazu werteten die Ingenieure Daten von Messstellen entlang der Autobahn aus. Bevor Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt in der Sitzung des Stadtrats am Montagabend näher auf die Ergebnisse der Untersuchung einging, berichtete er von einer Unterschriftensammlung in Emershofen. In wenigen Tagen hätten sich 68 Bürger, fast die Hälfte der Einwohner, für ein generelles Tempolimit ausgesprochen. "Der Wunsch ist groß", sagte Fendt.

Tempo 30? Durchschnittsgeschwindigkeit in Emershofen beträgt 74 km/h

Dem Gutachten zufolge fahren auf der Kreisstraße NU9 im Durchschnitt 3450 Kraftfahrzeuge innerhalb von 24 Stunden durch Emershofen, fünf Prozent davon sind Lastwagen. Und die Fahrzeuge sind offensichtlich sehr flott unterwegs: Die Messungen ergaben einen Mittelwert von 74 Kilometern pro Stunde am Tag, also zwischen 6 und 22 Uhr, und einen Mittelwert von 78 km/h nachts, also zwischen 22 und 6 Uhr. Im Hinblick auf die Lärmbelastung kommen die Gutachter zu dem Ergebnis, dass die Messergebnisse zwar nicht die Werte übersteigen, ab denen die Behörden handeln müssten. Das wären 70 Dezibel bei Tag und 60 Dezibel bei Nacht für allgemeine Wohngebiete. Wohl aber werden Werte von 64 (Tag) und 54 (Nacht) erreicht - und da liege es im Ermessensspielraum der zuständigen Behörde, ob sie etwas unternimmt. "Das Landratsamt kann eine Anordnung treffen, das wäre rechtlich vollkommen unproblematisch", sagte Fendt.

Eine Geschwindigkeitsreduzierung sei in Emershofen möglich, da es kaum negative Auswirkungen gebe, heißt es im Gutachten. Die Bewohner hätten ein hohes Schutzbedürfnis, die Funktionsstufe als Kreisstraße sei bei der NU9 nicht so hoch und beim Verkehr gäbe es vermutlich kaum Verdrängungseffekte. Außerdem sagen die Ingenieure - und das ist aus Sicht des Bürgermeisters ein ganz entscheidender Punkt - dass den Autofahrern durch Tempo 30 auf der lediglich 350 Meter langen Strecke nur ein geringer Zeitverlust von 17 Sekunden entsteht. "Das ist meines Erachtens zumutbar, um die Sicherheit und Gesundheit unserer Emershofer Bürger zu bewahren", fasste Fendt zusammen.

Einstimmig sprach sich der Stadtrat dafür aus, dass die Stadtverwaltung beim Landratsamt einen Antrag auf Einführung eines Tempolimits von 30 km/h für die Ortsdurchfahrt einreicht. Die Dorfgemeinschaft habe schon mehrfach diesen Wunsch geäußert, sagte Herbert Richter (SPD). "Jetzt haben wir eine Grundlage, mit der wir das umsetzen können." Die gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten von 74 km/h bei Tag und 78 km/h bei Nacht seien an sich schon ein Grund genug für Tempo 30, sagte Ulrich Fliegel (Grüne). Doch hier gehe es nicht nur um den Lärmschutz, sondern auch um die Sicherheit der Bürger und der Kinder, die auf den Gehwegen laufen und die Straße überqueren müssen. "In Württemberg würde wahrscheinlich schon an jedem Ortseingang ein Blitzer stehen", fügte Fliegel hinzu.

CSU wünscht sich weitere Tempolimits bei Kindergärten in Weißenhorn

Jutta Kempter (WÜW) berichtete, dass die Emershofer mit ihrem Jagdpfennig eine Messtafel am Ortseingang, die Autofahrern die Geschwindigkeit anzeigt, mitfinanziert hätten. Fendt bestätigte, dass das Geld zurückgezahlt wird. Im städtischen Haushalt sind inzwischen Mittel für mehrere Messtafeln vorgesehen. Ob die Auszahlung mittlerweile erfolgt sei, wusste Fendt aber nicht. Franz Josef Niebling ( CSU) erinnerte daran, dass noch eine zweite Messtafel am nördlichen Ortseingang von Emershofen angebracht werden soll.

Aus Sicherheitsgründen wünscht sich die CSU noch weitere Tempolimits in der Nähe von Kindergärten im Stadtgebiet, so zum Beispiel in der Günzburger Straße in Weißenhorn oder in Biberachzell. "Müssen wir da auch ein Gutachten beauftragen, um das durchzubekommen?", fragte Niebling. Es sei immer von Vorteil, ein Gutachten zu haben, antwortete der Bürgermeister. In Sachen Tempolimit in der Reichenbacher Straße in Weißenhorn habe es zuvor zig Besprechungen gegeben, sagte Fendt. Das habe aber nicht zum Ziel geführt.

Der Rathauschef hofft darauf, dass das Landratsamt aufgrund des Lärmgutachtens nun auch Verständnis für die Emershofer zeigt und entsprechend handelt. Bisher habe die Behörde immer gesagt, dass ein Tempolimit in der Ortsdurchfahrt nicht möglich sei, sagte Fendt. "Jetzt wird deutlich, dass das eine Ermessensentscheidung ist."

Lesen Sie dazu auch: