vor 21 Min.

Welche Wünsche und Anregungen Babenhauser Bürger äußern

Bei der Bürgerversammlung nutzen Babenhauser die Gelegenheit für Anregungen und Kritik.

Babenhauser Bürger haben während der Versammlung folgende Themen angesprochen, bei denen aus ihrer Sicht Handlungsbedarf besteht:

Benedikt Neubauer bezog sich auf den aktuellen Platzmangel in den vier gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen. Er regte an, als Gemeinde auf örtliche Firmen zuzugehen. Eventuell sei es möglich, eine Betriebs-Kita anzubieten. Das ist ein Modell, wie es etwa das Unternehmen Baufritz in Erkheim umsetzt. Kinder von Mitarbeitern werden dort betreut. Bürgermeister Otto Göppel nahm diese Anregung auf: „Man kann sicher mal mit den Firmen sprechen. Das Ergebnis lasse ich offen.“ Heutzutage seien solche Anreize – in diesem Fall eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf – für die Mitarbeiterwerbung nicht zu unterschätzen.

Leopold Wachter berichtete von regem Verkehr an der Straße Am Hofbrühl, an der er wohnt. Seit die Ampel an der Kreuzung von B300 und Bahnhofstraße stehe, nutzen ihm zufolge viele die parallel verlaufende Strecke als Ausweichroute. „Gegen die Raserei sollte man was unternehmen“, forderte Wachter und wünschte sich eine Tempo-30-Zone oder zumindest regelmäßige Radarkontrollen. Würden die Autos langsamer fahren, reduziere sich auch der Verkehrslärm. „So könnte ich im Garten auch mal einen Kaffee trinken.“

Bürgermeister Göppel stimmte zu, dass das Verkehrsaufkommen gestiegen sei – allerdings nicht allein wegen der Ampel, sondern auch wegen des Gewerbegebiets und dem Straßenausbau. Wo eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden kann, besagten Regeln, die sachlich begründet sind. Göppel sicherte zu, noch einmal Tempomessungen durchführen zu lassen und mit der Polizei auszuwerten. „Auch die Meinung der Behörden muss man einholen“, sagte er.

Helmut Scheidler reichte vor der Bürgerversammlung eine schriftliche Anfrage ein, in der es um die Grabnutzungsdauer ging. Er hält diese für zu lang. Laut Bürgermeister kann der Markt nicht von einer 20-jährigen Ruhezeit abrücken. Die Bodenbeschaffenheit sei dabei zu beachten: Im Bereich des Friedhofs befinde sich ein lehmiger Untergrund, der luftundurchlässig ist und das Konservieren einer Leiche begünstige. Das Gesundheitsamt habe deswegen Bedenken, die Ruhezeit zu verkürzen. (stz)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht zur Bürgerversammlung: In Babenhausen ist vieles im Fluss

Themen Folgen