Wenn das Internet zum Problem für Schüler wird

Für Kinder und Jugendliche an der Illertisser Grund- und an der Mittelschule sind drei Sozialarbeiter im Einsatz. Sie haben auch mit Gewalt und notorischen Schulschwänzern zu kämpfen.

Von Franziska Wolfinger

Die Sozialarbeiter, die sich an der Grund- und Mittelschule in Illertissen um die Schüler kümmern, haben den Stadträten im Kulturausschuss ihre Arbeit präsentiert. Dabei haben sie bewiesen, wie notwendig die Sozialarbeit an Schulen auch im vermeintlich beschaulichen ländlichen Raum ist.

An der Erhard-Vöhlin-Mittelschule stehen Jutta Sternecker und Johannes Weber als Ansprechpartner für die Jugendlichen bereit. Die Probleme, mit denen die beiden Sozialarbeiter konfrontiert werden, sind vielfältig: Notorische Schulschwänzer, Drogen und auch häusliche Gewalt. In manchen Fällen mussten Sternecker und Weber sogar das Jugendamt einschalten. Sozialarbeiter Weber berichtete unter anderem von einem Mädchen, das jeden Morgen geschlagen wurde – bis eine Freundin es zu den Sozialarbeitern brachte. Der parteilose Stadtrat Rüdiger Stahl erkundigte sich, ob auch sexuelle Gewalt ein Thema an der Schule sei. Weber erklärte, die Dunkelziffer in diesen Fällen sei vermutlich hoch. Auch weil die Schüler gewisse Dinge für normal erachten, die aus Sicht von Erwachsenen auf keinen Fall in Ordnung seien. Sternecker ergänzte, dass das auch viel mit mangelndem Selbstwertgefühl der Schülerinnen zu tun habe: „Manche Mädchen lassen dann alles mit sich machen, um einen Jungen zu halten.“

Schuleschwänzen ist ein großes Problem

Auf das Thema Schulschwänzer angesprochen, sagte Weber: „Das hält uns ordentlich in Atem.“ Wie man mit den Schulschwänzern umgehe, sei von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Denn hinter den Schulverweigerungen steckten sehr individuelle Geschichten, erklärt Weber. Manch einer lasse sich mit einem Polizeieinsatz zur Vernunft bringen. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren werde demnächst aber wohl ein Schüler in Jugendarrest müssen, weil er seine Schulpflicht massiv verletzt hatte.

Sternecker und Weber profitieren in ihrer Arbeit nach eigener Aussage sehr von der guten Jugendsozialarbeit an der Grundschule Illertissen. Sozialpädagogin Verena Schweinstetter hat dort einen Fokus auf das Thema Mediennutzung gelegt. So gab es im vergangenen Jahr einen Elternabend zu dem Thema und in den vierten Klassen hatte sie ein Medienprojekt durchgeführt. In einer eigenen Umfrage unter den Dritt- und Viertklässlern hat Schweinstetter herausgefunden, dass rund 70 Prozent der Kinder die Videoplattform Youtube nutzen, auf der unkontrolliert sehr viele Inhalte zu finden seien, die alles andere als kindgerecht seien. Schweinstetter erläuterte: „Zugang zum Internet haben fast alle, nur rund die Hälfte gab an, dabei die Eltern um Erlaubnis fragen zu müssen.“

Was die Sozialarbeit an Schulen die Stadt Illertissen kostet

In 24 Fällen hat Schweinstetter im vergangenen Jahr Kinder individuell beraten. Es ging um Konflikte mit Mitschülern, Häusliche Gewalt, Tod eines Elternteils oder auch Trennung der Eltern. Zu letzterem plant Schweinstetter eine Art Selbsthilfegruppe, in der die Schüler ihre Erfahrungen austauschen können. An Grund- wie Hauptschule organisieren die Sozialarbeiter auch ein breites Gruppenangebot, dass alle Schüler nutzen können.

Die Stadt Illertissen investiert in die soziale Arbeit an diesen beiden Schulen jährlich knapp 7300 Euro. Zuschüsse für die Stellen von Johannes Weber und Verena Schweinstetter, die die sogenannte Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) machen, kommen von der Regierung von Schwaben und vom Landkreis Neu-Ulm. Einen Teil der Kosten übernimmt auch der Träger, die Katholische Jugendfürsorge (KJF).

