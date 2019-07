vor 57 Min.

Wer hat Ideen für die Sommerferien?

Neue Angebote sollen Kinder in Babenhausen auf Trab halten. Die Marktgemeinde sucht Vorschläge und Beteiligte.

Von Fritz Settele

Wer hat Ideen, wie man Kinder sinnvoll in den Sommerferien beschäftigen kann? Dieser Frage geht derzeit der Markt Babenhausen zusammen mit dem Arbeitskreis „Kultur, Bildung und Soziale“ nach. Hintergrund ist das Kinderferienprogramm im Fuggermarkt, welches während der Sommerferien (29. Juli bis 9. September) angeboten wird. Die Vorbereitungen für das Programm laufen auf Hochtouren. Unterstützer sind dennoch gerne gesehen.

Zwar meldeten sich bereits einige Vereine und Personen an, jedoch bittet Bürgermeister Otto Göppel die Bevölkerung, noch weitere Ideen einzubringen. Deshalb wurde der Anmeldeschluss für neue Angebote für das Kinderferienprogramm auf Montag, 8. Juli, verlängert. Göppel hofft nun, dass auch heuer wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm erstellt werden kann. Dafür ist die Kommune aber auf die Mithilfe der Vereine, aber auch Einzelpersonen, angewiesen. Die einzelnen Programmpunkte sollten für alle Kinder und Jugendliche zugänglich und nicht auf Vereinsmitglieder beschränkt sein. Es kann sich dabei um ein Tagesprogramm, eine Betätigung über einige Stunden oder auch um eine Schnupperstunde im Rahmen der Vereinsarbeit handeln. Allerdings sollte die Aktivität nicht unbedingt an die Vereinstätigkeit gebunden sein. Die Teilnehmer und Betreuer sind, so Göppel, über die kommunale Haftpflichtversicherung abgesichert.

Ferienprogramm: Anmeldungen für Angebote sind noch bis Montag möglich

Wer sich bisher noch nicht gemeldet hat, aber einen Vorschlag für ein Ferienprogrammpunkt hat, kann sich im Laufe des Montags entweder per Fax (08333/940094) oder per E-Mail an claudia.schaefer@babenhausen.org bei der Marktverwaltung melden. Claudia Schäfer steht zudem unter der Telefonnummer 08333/940032 für Fragen zur Verfügung. Alle Angebote des Ferienprogramms erscheinen dann in einem Flyer.

Nach Rücksprache mit dem Landratsamt, so Göppel, ist ein „erweitertes Führungszeugnis“ auch für das Babenhauser Ferienprogramm notwendig. Wer bereits ein erweitertes Führungszeugnis im Rathaus vorgelegt hat, muss keine weiteren Schritte unternehmen. Für alle anderen beantragt die Gemeinde das erweiterte Führungszeugnis, hieß es.

