vor 9 Min.

Wettbewerb der Auflageschützen

Auftakt im September in Obenhausen

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr veranstaltet der Rothtal-Schützengau heuer ein weiteres Auflage-Schießen. Start ist am Donnerstag, 19. September, bei den „Hubertus“-Schützen in Obenhausen (Beginn: 18.30 Uhr). Der zweite Schießtag findet dann am Donnerstag, 17. Oktober, im Schützenheim in Attenhofen statt. Dort vereinbaren die Teilnehmer den Ort des nächsten Treffens.

In der vergangenen Saison hatten sich nach Angaben des Schützengaus rund 40 Schützinnen und Schützen aus sieben Vereinen in elf Mannschaften an dem Wettbewerb beteiligt. Dabei wurden 316,3 und 315,0 Ringe und damit zum Teil „hervorragende Ergebnisse“ erzielt, heißt es in einer Mitteilung.

Die Teilnehmer kamen aus den Vereinen Attenhofen, Biberach-Asch, Bubenhausen, Hittistetten-Witzighausen, Obenhausen, Schießen, Weißenhorn und Gannertshofen. Einige stellten gleich mehrere Mannschaften. Die Veranstalter hoffen bei der zweiten Auflage auf eine ähnlich rege Beteiligung. Auch Einzel-Schützen seien willkommen, teilt der Schützengau weiter mit. Das Motto laute: „Miteinander schießen, nicht gegeneinander“. Es stünden einige gesellige, erfolgreiche, kameradschaftliche und informative Stunden bevor. (az)

