Wie der Gallusmarkt zum Kassenschlager wurde

Etliche Besucher strömen Jahr für Jahr am Tag der Deutschen Einheit nach Babenhausen. Dort bieten Händler ihre Waren an, auch örtliche Geschäfte haben geöffnet.

Zum 25. Mal schlagen Händler heuer in Babenhausen am Tag der Deutschen Einheit ihre Zelte auf. Ein Rückblick auf die Anfänge.

Von Fritz Settele

Die Geburtsstunde des Gallusmarktes in der heutigen Form geht auf den Anfang der 1990er-Jahre zurück: Der Gewerbeverein unter der Leitung des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Franz Wöhrle hatte damals beschlossen, neue Wege zu gehen. Dazu gehörte einerseits die seitdem in Abständen durchgeführte große Babenhauser Gewerbeschau, aber auch die Umwandlung des traditionellen Herbstmarktes rund um die Schranne in einen großen Markt – den Gallusmarkt am 3. Oktober.

Doch bis die erste Premiere vonstattengehen konnte, galt es einige Widerstände zu überwinden. Denn bei der Informationsveranstaltung des Gewerbevereins im Juli 1994 im Gasthaus „Post“ prallten die Gegensätze aufeinander. So berichtete unsere Redaktion damals beispielsweise über eine „heiße Diskussion“, wobei die Gallusmarktgegner die Totalsperrung der B300 im Ortszentrum als „Eindringen in die Tabuzone“ bezeichneten. Auch von einem „Versuch ohne Reue“ war die Rede. Zudem war die Kommunalpolitik zwiegespalten. Der Marktrat beendete die Diskussion, in dem er kurze Zeit später sein „Ja“ zur Verlagerung des Herbstmarktes in den Bereich Stadtgasse und Auf der Wies gab.

Mit ein Grund dafür war, dass damals der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, auf einen Sonntag fiel und Georg Winter, der die Nachfolge von Franz Wöhrle als Vorsitzender des Gewerbevereins angetreten hatte, keinen Anspruch auf Wiederholung sah. Und so wurden die gemeldeten 50 Fieranten, also die auswärtigen Händler, vom Schrannenbereich in die Stadtgasse verlagert, wobei die Strom- und Wasseranbindung ebenso für Probleme sorgte, wie das Straßengefälle.

Doch diese wurden gemeistert, nicht zuletzt durch das Engagement von Franz Schlögel, dem „Marktmeister“ des Gewerbevereins. Bei ihm liefen bis kurz vor seinem Tod Anfang 2015 die Fäden zusammenliefen. So teilte Schlögel nicht nur die Standplätze der Fieranten ein, sondern war beim Aufbau der Stände der Erste und am Marktabend der Letzte, der die Gewerbemeile verließ.

Zum Gelingen des ersten Gallusmarktes trugen aber ebenso die Babenhauser Vereine und Organisatoren bei, die sich Auf der Wies präsentierten, darunter einige soziale Einrichtung wie beispielsweise die Aktion Bürger in Not. Und da das Wetter bei der ersten Auflage nicht gerade sonnig warm war, passte auch der Skibasar des TSV 1862 Babenhausen dazu. Zudem öffneten schon damals nachmittags viele der Geschäfte und sorgten mit ihren Sonderangeboten für zusätzliche Kauflaune bei den Kunden. Der „Herbstmarkt in neuem Gewand“, so die IZ damals, stieß so auf große Resonanz.

Am 3. Oktober findet der Markt zum 25. Mal statt

Trotzdem sagte Georg Winter: „Es ist keine Dauereinrichtung in dieser Form geplant, vielmehr sollte die heurige Terminkonstellation dazu genutzt werden, auf den Fuggermarkt als Einkaufszentrum hinzuweisen“. Da im Folgejahr der zweite Gallusmarkt laut Winter „extrem gut besucht“ war, gab es fortan keine Diskussion mehr, ob dieser weitergeführt werden soll. Und die Anziehungskraft wuchs und wuchs.

So kam bereits 1995 eine Delegation aus Mayenne hinzu, die die französische Ecke samt provenzalischem Schwein im Baumgärtle installierte. Manche Besonderheiten wie eigene Markttaler, spezielle Krüge, Rabattaktionen oder Äpfel mit dem Fuggerschlosslogo erwiesen sich als zusätzliche Besuchsanreize, ebenso die Veranstaltung des Reitvereins, der Tag der offenen Tür der Feuerwehr oder die Angliederung eines Flohmarktes.

Das Jahr 2006 wurde ein Rekordjahr: Die Standplätze für die inzwischen rund 200 Fieranten gingen aus und Parkplätze wurden zur Mangelware, da mehr als 10000 Besucher in den Fuggermarkt strömten. Zum großen Erfolg des Gallusmarktes trug auch bei, dass meist die Sonne schien und für gutes Wetter am Feiertag sorgte. Der ein oder andere Marktbeschicker ist schon seit Jahren dabei. Zu den Teilnehmern der ersten Stunde, die heuer noch vertreten sind, gehören beispielsweise der Schweinchenexpress oder eine Autoshow aus Kettershausen. Einen positiven Nebeneffekt hatte der Gallusmarkt ganz nebenbei: Angesichts des großen Besucherandrangs beim Gallusmarkt hatte der inzwischen zum „Marktdirektor“ aufgestiegene Franz Schlögel angeregt, einen Frühlingsmarkt einzuführen. Auch hier gab es anfangs Skepsis. Doch Schlögel, inzwischen Vorstand des Gewerbevereins, ließ nicht locker, sodass dieser zusätzliche Markt 2002 seine Premiere feierte und seitdem stets am Palmsonntag über die Bühne geht.

Übrigens: Die Anordnung der Stände in der Stadtgasse hat eine lange Tradition. Laut Heimatforscher Dieter Spindler gehen die Wurzeln des Gallusmarktes bis ins 16. Jahrhundert zurück, während die aus dem Jahr 1882 überlieferte Marktordnung die Reihung der Stände in der heutigen Form vorschrieb.

Termin: Am 3. Oktober findet der Gallusmarkt zum 25. Mal statt.

