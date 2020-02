vor 5 Min.

Wie die Bundeswehr den Allgäu-Airport nutzt

Von Thomas Schwarz

Jahrzehntelang nutzten Militärs den Fliegerhorst Memmingerberg – bis er 2004 geschlossen wurde und seit 2007 eine zivile Nutzung erfolgt. Doch auch heute noch sieht man dort Maschinen der Bundeswehr starten und landen. Nicht täglich, aber im Schnitt wöchentlich.

Auch Soldaten in Kampfmontur sieht man gelegentlich am Airport Memmingen – aber nicht im Einsatz, sondern bei Zwischenstopps. Vor allem freitagnachmittags oder -abends, wenn die rein militärischen Flughäfen schon geschlossen sind. Kommt dann beispielsweise eine Truppe oder ein Versorgungsflieger vom Einsatz in Mali wird Memmingen angeflogen – dort darf regulär bis 22.30 Uhr gelandet werden. Solange sind Tower und Betankungsanlage besetzt. „Im Laufe der Jahre sind wir für die Bundeswehr mehr und mehr zur Alternative in Süddeutschland geworden“, sagt Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid mit Blick auf die Schließungen unter anderem von Penzing und Lechfeld.

64 Starts und Landungen absolvierte die Bundeswehr im vergangenen Jahr am Allgäu-Airport, 2018 waren es 97 und 2017 insgesamt 22. „Zu Militärzeiten wurde der Flughafen Memmingen auch zivil genutzt – heute ist es andersherum“, beschreibt Schmid die Situation. Für die Militärs gilt ein etwas anderes Prozedere als für die zivilen Fluggäste. Die Soldaten müssen nicht durch die klassische Passagierabfertigung, sondern werden von den Luftsicherheitsbehörden an einem Extra-Tor kontrolliert und abgefertigt. Gebracht beziehungsweise geholt werden die Soldaten mit eigenen Bussen. „Die Bundeswehr schätzt an uns, dass die Abfertigung hier unkompliziert ist und es kurze Wege gibt“, so Schmid. Umgekehrt schätzt der Airport die Bundeswehr – schließlich zahlen die Militärs ebenso Nutzungsgebühren wie die zivilen Fluggesellschaften.

Vor Ort abgewickelt werden manchmal auch medizinische Flüge mit kranken oder verwundeten Soldaten, die ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm kommen sowie Flüge nach Berlin, wenn Soldaten dort zur Aus- oder Fortbildung sind. Zudem üben Helikopter aus Laupheim den Anflug.

Zweimal im Jahr fühlen sich die Mitarbeiter an die Fliegerhorstzeiten erinnert

Und manchmal kommt auch ein weißer Airbus, mit dem unter anderem Führungskräfte wie Generäle oder auch der Generalinspekteur als ranghöchster Soldat der Bundeswehr unterwegs sind. Das hängt mit dem „Multinationalen Kommando Operative Führung“ zusammen, das seit 2013 in Ulm angesiedelt ist.

Die Dienststelle der Bundeswehr stellt Personal und Material zur Planung und Führung multinationaler Einsätze der Land-, Luft- und Seestreitkräfte der Europäischen Union und der Nato für humanitäre und friedenssichernde Operationen zur Verfügung, aber auch für Kampfeinsätze. Genutzt wird der Allgäu-Airport auch von anderen Armeen – beispielsweise der USA, Frankreich oder der Schweiz.

Zweimal im Jahr fühlen sich die Flughafenmitarbeiter an die vergangenen Fliegerhorstzeiten erinnert – dann landet ein Eurofighter in Memmingerberg. Die Kampfmaschine gehört zur sogenannten Alarm-Rotte, die den süddeutschen Luftraum quasi bewacht. Da es im Süden Bayerns nur noch wenige Start- und Landemöglichkeiten für die Jets gibt, nutzen sie den Allgäu-Airport als Ausweich- und Notfallflughafen. Damit Abläufe wie das Betanken im Ernstfall reibungslos funktionieren, üben die Piloten regelmäßig mit dem hiesigen Bodenpersonal. Das geschieht während der regulären Betriebszeiten.

Doch gelegentlich sind auch nachts Motorengeräusche am Airport zu hören: Sie stammen von Polizei- und Rettungshubschraubern, die dort an einer Art Selbstbedienungszapfsäule auftanken. „Die Bundeswehr dürfte rein rechtlich und nach Absprache mit dem Airport auch nachts hier landen“, erklärt Schmid.

Mit Blick auf die Zukunft glaubt Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid, dass die Bundeswehr eher weniger in Memmingerberg starten und landen wird. Es gibt Pläne, den Fliegerhorst Lagerlechfeld auszubauen.

Der Fliegerhorst Memmingerberg:

Wehrmacht 1936 wurde der Fliegerhorst Memmingerberg im Zuge der Aufrüstung der Wehrmacht fertiggestellt. Stationiert wurde dort das Kampfgeschwader 51 „Edelweiß“. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurden große Teile des Flughafens durch Bombenangriffe zerstört.



1936 wurde der im Zuge der Aufrüstung der Wehrmacht fertiggestellt. Stationiert wurde dort das Kampfgeschwader 51 „Edelweiß“. Gegen Ende des wurden große Teile des Flughafens durch Bombenangriffe zerstört. Bundeswehr Ab 1956 wurde der Fliegerhorst von der deutschen Luftwaffe genutzt und 1959 das Jagdbombergeschwader 34 „ Allgäu “ in Dienst gestellt. Während des Kalten Krieges sollen amerikanische Atomwaffen auf dem Gelände gelagert worden sein. Im Jahr 2000 beschloss die Bundeswehr die Stilllegung des Fliegerhorstes , die 2004 erfolgte.



Ab 1956 wurde der von der deutschen genutzt und 1959 das Jagdbombergeschwader 34 „ “ in Dienst gestellt. Während des sollen amerikanische Atomwaffen auf dem Gelände gelagert worden sein. Im Jahr 2000 beschloss die die Stilllegung des , die 2004 erfolgte. Zivile Nutzung Schon 2002 gründeten örtliche Unternehmen ein Konsortium, um den Flughafen Memmingerberg zivil zu nutzen. Die Flughafen Memmingen GmbH mit über 70 Kommanditisten betreibt den Flughafen, an dem 2007 erste Linienflüge aufgenommen wurden. (az)



