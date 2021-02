vor 17 Min.

Wie die Corona-Krise den Lebenstraum einer Zauberkünstlerin bedroht

Plus Ihre erste eigene Nummer hat die aus Memmingen stammende Zauberin Jaana Scandariato als Solokünstlerin ins Rampenlicht gerückt. Doch statt des Karriere-Kicks kam der Stillstand.

Von Verena Kaulfersch

Eilig und etwas fahrig sammelt Jaana Scandariato ihre Requisiten in der Künstlerkabine ein. Sie muss Platz machen für den Nächsten, der sich gleich dem Publikum stellen wird – und den Zauberkünstlern "Penn & Teller". Sie ist mitten in Las Vegas, übermüdet, aufgeputscht, euphorisiert und überfordert – alles zugleich – und kann noch nicht ganz fassen, was gerade passiert ist. Als sie mit ihrer Box unterm Arm in den Gang tritt, hält sie ein Mitarbeiter auf. Einen Augenblick später kommt der weltweit gefeierte "Teller" um die Ecke gerannt. Mit dem Ausruf "Good Job!" umarmt er sie für den Auftritt, den sie eben hingelegt hat. Dann ist er wieder weg.

Jaana Scandariato, die als Jaana Grabl in Memmingen aufwuchs und dort das Bernhard-Strigel-Gymnasium und die Tanzschule Tosca besuchte, ist international als Solo-Zauberkünstlerin durchgestartet Bild: Privat/scandariato.

Diesen Moment beim amerikanischen Fernsehspektakel "Penn & Teller: Fool us!" erlebt die Künstlerin mit Memminger Wurzeln im Frühjahr 2020. Weniger als ein Jahr später sind es etwa kleine Werbefilme für Firmen, in denen sie noch auftreten kann: Denn zwei Tage nach ihrer Rückkehr nach Deutschland begann im März der erste Lockdown. Im Jahr 2020, in dem sie eigentlich ausgebucht war, musste sie – wenige Auftritte ausgenommen – zu Hause bleiben, in Stuttgart.

Das Dasein als freiberufliche Künstlerin ist für Jaana Scandariato, gebürtige Grabl, ein wahr gewordener Traum, den sie schon in Teenager-Zeiten hegte. Damals galt ihre Leidenschaft noch ganz dem Tanz: "Mir war klar: Daraus will ich was machen." Als der Schützling der Tanzschule Tosca am Landestheater Schwaben in der "Dreigroschenoper" auftreten und das Ensemble zu den Spielorten begleiten durfte, war das Weitere besiegelt.

Von Memmingen aus auf Bühnen in der ganzen Welt 1 / 4 Zurück Vorwärts Heimat: Die im Februar 1988 geborene Jaana Scandariato ist in Memmingen aufgewachsen und besuchte dort das Bernhard-Strigel-Gymnasium. Heute lebt sie mit ihrem Mann in Stuttgart und ist als freiberufliche Künstlerin und Tänzerin tätig.

Laufbahn: In Stuttgart wurde sie zur Tänzerin ausgebildet und arbeitete zunächst in diesem Beruf. Durch Zufall nahm sie ein erstes Engagement als Assistentin eines Zauberers an und begann sich zunehmend für diese Kunstform zu interessieren. In den Folgejahren absolvierte sie mit dem Ensemble Auftritte und Touren an verschiedensten Orten auf der Welt.

Der schwebende Stuhl: Etwa zwei Jahre dauerte es, bis sich die Idee für ihre erste eigene Nummer, den Tanz mit einem schwebenden Stuhl, zum Bühnenereignis formte. Damit landete Scandariato auf Anhieb einen Volltreffer: Bei den holländischen Nationalmeisterschaften holte sie sich – für sie selbst "völlig schockierend" – den Sieg.

Von da an interessiert sich die Zauberwelt für die Stuttgarterin, es folgen Fernsehanfragen und weitere Triumphe: etwa bei der Vorentscheidung für die deutschen Meisterschaften, die 2020 hätten stattfinden sollen. Für Furore sorgt Scandariato 2020 bei der amerikanischen TV-Show "Fool us", moderiert vom gefeierten Zauberkünstler-Duo "Penn & Teller". (ver)

Nach der Ausbildung an der New York City Dance School in Stuttgart stand die heute 32-Jährige zehn Jahre lang als Tänzerin auf der Bühne. Am Rande eines ihrer Engagements fragte jemand in die Runde – auf der Suche nach einer Assistentin für einen Stuttgarter Zauberer. Scandariatos Antwort: "Ja klar, warum nicht!" Damit begann vor etwa zehn Jahren ein Leben, das sie an verschiedenste Orte auf dem Globus führte, etwa zu Zauberei-Weltmeisterschaften in Südkorea.

"Hinter den Kulissen habe ich mich immer mehr mit der Zauberei beschäftigt." Ihre Faszination trieb Scandariato dazu an, eigenes zu entwickeln. Die Idee: Zauberei und Tanz vereinen. Der Weg dorthin begann bei einem Aufenthalt mit dem "Team Topas Magic" in Rom. Mithilfe von "Topas", Chef der Stuttgarter Truppe, tüftelte Scandariato daran, wie sich ihr Grundgedanke – ein Pas de deux – magisch umsetzen lässt. Schnell war klar: Der Zweite im Bunde muss bei dem tänzerischen Duett ein Gegenstand sein. Scandariato kam der Stuhl in den Sinn: "ein unbewegliches Möbelstück, mit dem wir stets verbunden sind, ohne darüber nachzudenken: Was wenn er zum Leben erwachen würde?" Genau das geschieht in der Nummer, die Scandariato als Solokünstlerin ins Rampenlicht katapultierte.

83 Bilder Einfach magisch: Zaubergala in Mindelheim Bild: Tobias Hartmann

Bis hin zu jenen für sie fast unwirklichen Tagen in Las Vegas. "Die Stadt wirkt gar nicht echt, eher wie eine Mischung aus Filmkulisse und Vergnügungspark." 26 Stunden Anreise, Jetlag, ein Hotelzimmer, das größer ist als die eigene Wohnung, ein vollgepackter Stundenplan mit Drehaufnahmen in der ganzen Stadt, abends Besuche in den Shows: "Alles, was man an Emotionen in drei Tage gepackt bekommt, kriegt man da mit." Dann der Auftritt im laut Scandariato wichtigsten und langlebigsten TV-Format mit Zauberei. Sie steht vor zwei Größen ihrer Zunft, umgeben von zig Kameras. Es wird eine Sternstunde ihrer Karriere.

Zauberkünstlerin aus Memmingen hofft auf Auftritte im Sommer

"Im Moment", sagt die 32-Jährige, "sieht's sehr düster aus." Theater und Bühnen haben geschlossen, Live-Auftritte sind unmöglich. Um über die Runden zu kommen, greift sie auch auf Erspartes zurück. Denn Solo-Selbstständige ohne fixe Betriebskosten fielen bei staatlichen Hilfen weitgehend durch den Rost. Und sind in Phasen der Lockerung Auftritte möglich, so fallen die Gagen niedriger aus als früher.

Es bleibt die Arbeit an Online-Projekten. Spannung im Publikum und das Gefühl "Ich erlebe das wirklich" können diese den Zusehern aber nicht bieten. Auch der Künstlerin fehlt das Theater – ein Ort, an dem sie sich zu Hause fühlt: "Ob auf der Schwäbischen Alb oder in Südkorea – manches funktioniert immer gleich."

Was durch die Pandemie bedroht wird, ist nicht nur ihr Lebensunterhalt. "Zauberei ist eine Kunstform, die dir unfassbar viel Freiheit gibt: Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auf die Bühne bringen." Für sie selbst öffnete sich so der Weg, die Welt zu entdecken. Dass sie gezwungen sein könnte, das aufzugeben, daran will die 32-Jährige nicht denken: Lieber setzt sie auf Sparsamkeit, kreative Ideen und die Hoffnung auf einen Sommer, in dem Auftritte möglich sind. Ob sie auch ihrer Heimatstadt einen Besuch abstatten würde? Für sie keine Frage: "Es wäre toll, in Memmingen zu spielen."

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen