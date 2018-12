vor 53 Min.

Wie ein Sänger aus Altenstadt sein Album finanziert

Der Singer-Songwriter Maximilian Jäger nutzt die Unterstützung seiner Fans.

Von Felicitas Macketanz

Für Maximilian Jäger könnte es gerade eigentlich kaum besser laufen: Der junge Singer-Songwriter aus Altenstadt war bereits in einer Fernseh-Castingshow zu sehen, hat eine CD veröffentlicht, arbeitet gerade an seinem Album und geht demnächst sogar auf Deutschlandtour. Also keine schlechten Aussichten für den jungen Musiker. Dennoch ist er auf ein wenig Unterstützung angewiesen, denn so ein Album kostet nun mal viel Geld – und dieses möchte Jäger mithilfe seiner Fans zusammenbringen. Der 23-Jährige nutzt dafür das sogenannte Crowdfunding. Interessierte können einen bestimmten Geldbetrag spenden und bekommen dafür ein Geschenk, beispielsweise eine CD oder ein Wohnzimmerkonzert des Künstlers. Die „Crowd“, also wörtlich übersetzt, die Menge, unterstützt somit das Projekt finanziell. Gemeint ist damit also eine Gruppenfinanzierung. Jäger arbeitet mit dem Unternehmen Startnext zusammen – der eigenen Angaben nach größten Crowdfunding-Plattform für Projekte im deutschsprachigen Raum. Jägers Ziel ist es, 5000 Euro für sein Album „Segel setzen“ mithilfe seiner Fans zusammenzubringen. Zeit hat er dafür nur noch bis zum 31. Januar. Das Geld werde von den „Gebern“ auch erst eingezogen, wenn die Summe erreicht ist, sagt der Sänger. Aktuell sehe es aber gut aus: Rund 1180 Euro hat er schon von insgesamt zwölf Unterstützern zusammengebracht.

Neues Album: Release-Party am 30. März in der TSV-Halle

Zeit zum Ausruhen bleibt dem Singer-Songwriter aber trotzdem nicht: Er rührt die Werbetrommel für „Segel setzen“. Sein Album stellt er offiziell am 30. März in der TSV-Halle in Altenstadt vor, danach geht es für den jungen Künstler weiter auf Deutschlandtour. Stationen sind unter anderem die Städte Rostock, Hamburg, Berlin und Köln. Ist die Tour beendet, heißt es für den 23-Jährigen wieder Videos drehen, Musik machen, auf der Bühne stehen – und vielleicht ja bald an weiteren CDs arbeiten.

Konzert: Seinen Jahresabschluss feiert Maximilian Jäger am Sonntag, 30. Dezember, im Fiddler’s Green in Pfaffenhofen. Am 25. Januar ist er im Kaminwerk in Memmingen zu sehen.

Mehr über Maximilian Jäger und seinen TV-Auftritt lesen Sie hier: Altenstadter singt bei "X-Factor" vor Stars wie Sido



Themen Folgen