Wie sich die Möslegasse in Vöhringen ändern könnte

Zwei Varianten liegen für die geplante Sanierung vor – und beide würden die Straße entscheidend umgestalten.

Von Ursula Katharina balken

Risse im Asphalt und abgeschlagene Bordsteinkanten: Die vielen provisorischen Ausbesserungen in der Möslegasse in Vöhringen gleichen einem Fleckerlteppich – die Straße im nördlichen Teil der Stadt ist ein Sanierungsfall. Aber mit der Ausbesserung der beschädigten Stellen ist es nicht getan. Die Straße soll neu gestaltet werden. Wie, darüber haben die Mitglieder des Bauausschusses am Dienstag diskutiert. Die Meinungen gingen auseinander.

Vorgesehen war die Baumaßnahme bereits für dieses Jahr. Aufgrund der damals noch ungeklärten Situation in Bezug auf die Straßenausbaubeiträge für die Anlieger wurde die Sanierung um ein Jahr zurückgestellt. Nachdem die Beitragserhebung abgeschafft wurde, wird die Möslegasse jetzt 2019 neu hergerichtet.

Die Möslegasse könnte sich sehr verändern

Der 350 Meter lange Straßenzug ist vor allem am Abend durch parkende Autos belastet, was sich auch auf die umliegenden Wohnblöcke auswirkt. Beauftragt mit der Planung ist das Ulmer Büro Wassermüller. Mitarbeiter Markus Bosch legte in der Sitzung des Bauausschusses zwei Varianten vor.

Laut der ersten Variante soll die Fahrbahn auf sechs Meter Breite reduziert werden. Dadurch wäre Begegnungsverkehr auch von größeren Fahrzeugen wie zwei Lastwagen möglich. Zudem könnten zwei Gehwege in Pflasterbauweise gebaut werden. Zur Verkehrsberuhigung werden mehrere Pflanzinseln angelegt. Zudem sind 20 Parkflächen geplant. Da die Wasserleitungen erneuert werden müssen, werden die anfallenden Kosten auf 1,2 Millionen Euro beziffert.

Die Vöhringer Stadträte haben das letzte Wort

Die zweite Variante sieht eine Fahrbahnbreite von fünf Metern vor. Laut Planer Bosch ist dies jedoch recht schmal, was aber nicht heißt, dass Begegnungsverkehr – zum Beispiel eines Lastwagens und eines Autos – nicht möglich wäre. Einen Gehweg gibt es dann nur auf der Südost-Seite der Straße. 35 Parkflächen könnten entstehen, wenn die zweite Variante umgesetzt wird. Dadurch würde in der Möslegasse eine geordnete Parksituation geschaffen, findet Bosch. Allerdings hält der Planer das Längsparken entlang der Gartenzäune und Mauern aus verkehrstechnischer Sicht für nicht optimal. Die zweite Variante wäre etwas teurer als die erste. Knapp 1,7 Millionen Euro würde sie kosten. Beide Varianten sehen 30 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit in der Straße vor. Stadtrat Werner Zanker (SPD) favorisierte in der Sitzung die zweite Variante. Während der erste Vorschlag „traditionell“ sei, biete die zweite Möglichkeit etwas anderes. In diesem Zusammenhang wartete Zanker mit einem „Denkanstoß“, wie er es nannte, auf. Zum einen könnte man die Straße nur noch für Anlieger befahrbar machen. Zum anderen brachte er die Ausweisung der Möslegasse als Fahrradstraße ins Spiel. Laut Straßenverkehrsordnung ist eine solche Straße ein Verkehrsweg, der vorrangig für den Radverkehr vorgesehen ist. Radfahrer haben dort Vorfahrt. In der Regel bezieht sich die Bezeichnung auch nur auf die Fahrbahn und nicht auf die Fußwege. Die Fahrradstraße unterscheidet sich von Radwegen, weil diese sehr oft durch Bordsteine, Grünstreifen und farbigen Steinbelag von der Fahrbahn abgegrenzt werden.

Stadtrat Herbert Walk (CSU) wiederum sah in der ersten Variante die beste Lösung. Eine Entscheidung, welcher der beiden Pläne umgesetzt wird, wurde in der Sitzung des Bauausschusses nicht getroffen. Zuerst muss sich der gesamte Stadtrat mit den Plänen befasse. Dann wird eine Entscheidung getroffen.

