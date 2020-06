vor 33 Min.

Wie vor genau acht Jahren: Christopher Eh wird als Bürgermeister verpflichtet

Plus Nach seiner eindrucksvollen Wiederwahl erfährt der Dietenheimer Rathauschef diesmal aber eine Vereidigung ohne festlichen Empfang.

Von Wilhelm Schmid

Die Ereignisse wiederholten sich an diesem Montagabend: Auf den Tag genau acht Jahre zuvor war Christopher Eh erstmals zum Bürgermeister von Dietenheim „verpflichtet“ worden, wie die Vereidigung in Baden-Württemberg genannt wird. Damals folgte ein festlicher Empfang, doch diesmal verlief alles „Corona-mäßig“. Obwohl, wie es Hauptamtsleiter Dietmar Kögel in der Sitzungsvorlage formuliert hatte, eine Feier „anlässlich eines solch wichtigen Ereignisses unserer demokratischen Grundordnung angebracht wäre.“

So beglückwünschte Gemeinderat Klaus Greck in seiner Eigenschaft als Erster Stellvertretender Bürgermeister den überzeugenden Wahlsieger und nahm ihm das Gelöbnis auf Verfassung und Gesetze ab, sowie das Versprechen, „die Rechte der Stadt Dietenheim gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern“.

Christopher Eh gibt ein Versprechen für die zweite Amtszeit

Dass Eh dies auch in den kommenden acht Jahren wie bisher zur allseitigen Zufriedenheit tun wird, war schon im Wahlergebnis mit mehr als 98 Prozent Zustimmung zum Ausdruck gekommen, davon waren alle Anwesenden in der Stadthalle überzeugt: Gemeinderäte, Familienangehörige und Vertreter des öffentlichen Lebens waren gekommen. Landrat Heiner Scheffold dankte für die erfolgreiche Arbeit in der ersten Amtsperiode und gab seiner Vorfreude auf weitere acht Jahre fruchtbringenden Zusammenwirkens im Alb-Donau-Kreis zum Ausdruck.

Der Wiedergewählte richtete Dankesworte an alle, die ihn bisher unterstützt hatten und bat darum, dies auch weiter zu tun. Mit seinem Versprechen, auch in seiner nun begonnenen zweiten Amtszeit „durch offene und sachliche Arbeit“ die Bürgerinnen und Bürger „für die gemeinsame Bewältigung der anstehenden Aufgaben gewinnen und Dietenheim und Regglisweiler in eine gute Zukunft führen“ zu wollen, endete die mit anhaltend stehendem Applaus aufgenommene Antrittsrede. Landrat Heiner Scheffold hatte zuvor Birgit Eh, Ehefrau des Bürgermeisters, Blumen sowie Wein und einen Wanderführer überreicht und dabei wie der Bürgermeister selbst die Unterstützung durch die Familie betont. Namens der Mitarbeiter im Rathaus versicherte Hauptamtsleiter Dietmar Kögel, dass sich alle auf die weitere Zusammenarbeit in den kommenden acht Jahren freuten.

