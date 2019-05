17.05.2019

Wie zwei Studenten aus Illertissen zu UN-Vertretern wurden

Neben den beiden Illertissern nahmen 14 weitere Studenten der Uni Bamberg an dem Projekt teil. Das Bild zeigt die Gruppe im UN-Hauptsitz in New York.

Plus Veronika Jall und Micha Sperl nahmen in New York an einem Projekt der Vereinten Nationen teil. Wie sich dabei ihr Blick auf die Weltpolitik verändert hat.

Studenten aus mehr als 130 Ländern treffen sich einmal im Jahr in New York zur weltweit größten Simualtionskonferenz der Vereinten Nationen. Die jungen Leute schlüpfen dabei in die Rolle von Diplomaten und debattieren über Klima, Kriege und Finanzpolitik. Heuer waren auch zwei Illertisser dabei.

