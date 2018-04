24.04.2018

Wilde Werbung sorgt für Unmut bei Einwohnern

Bei einer Bürgerversammlung in Unterroth musste Rathauschef Gerhard Struve viele Fragen beantworten.

Von Regina Langhans

Gut 70 Besucher haben sich im Nebenraum des Gasthofs Linde in Unterroth zur Bürgerversammlung eingefunden und viele Fragen mitgebracht gehabt. Detailliertere Auskünfte versprach Bürgermeister Gerhard Struve in der nächsten Gemeinderatssitzung. Erste Antworten gab es sofort, wobei die Meinungen rege ausgetauscht wurden.

Zum Beispiel über wilde Reklame an einem Bauzaun nahe des Kreisverkehrs. Der in der Nähe wohnende Stefan Gropper ärgerte sich darüber, zumal es „nicht einmal Einheimische“ seien, die an dem auf Privatgrund befindlichen Drahtgestell ihre Werbung anbrachten. Das sorgte auch bei anderen für Unmut. Der Bürgermeister versprach, sich darum zu kümmern. Ähnlich das Thema Hundekot. Als Bürgerin von Unterroth wünschte sich Edith Jutz innerhalb des Ortes Behälter und Beutel, um die Hinterlassenschaft der Vierbeiner an Ort und Stelle beseitigen zu können. Der Bürgermeister war auf die vorab eingegangene Frage vorbereitet und hatte zwölf bis 15 mögliche Standorte im Ort ausgekundschaftet. Doch liege die Entscheidung beim Gemeinderat, sagte Struve. „Wir müssen über Behälter, Tüten und die Handhabung einzeln entscheiden, wie wir es haben wollen.“ Zudem sollen in einem Schreiben alle Hundebesitzer um Rücksichtnahme gebeten werden. Manche Tierfreunde hätten höchst unpassende Argumente parat, etwa dass Kot doch Dünger sei, so Struve. Dazu passte der Wunsch von Günther Konrad, Hundebesitzer sollten ihre Gartenzäune erhöhen, damit ihre Tiere die Fußgänger nicht mehr anspringen würden. Die Unterrother Pferdefreunde sind auf der Suche nach einem neuen Reitplatz, da es für ihren Sport auf dem bisherigen Areal immer schwieriger werde. Die Gemeinden habe keine geeignete Fläche, die Suche sei schwierig, war die Antwort. Franz Konrad monierte, dass sich die Gemeinde hinsichtlich der vom Staat geförderten zwei Hotspots nicht bewegen wolle. Nutzer des Vereinsheims würden davon profitieren, etwa Musiker, indem sie schnell ein Stück im Internet anhören könnten. „Bislang müssen wir alles zu Hause auf einen Stick ziehen oder CDs brennen“, so der Sänger. Der Bürgermeister hielt dagegen, dass der Gemeinderat so abgestimmt habe. Sigrid Petritsch monierte die an der Einmündung des Riedwegs in die Illertisser Straße parkenden Autos, sie würden die Sicht versperren.

An der Bilanz des Bürgermeisters hatten die Zuhörer nichts auszusetzen. Es gab auch aktuelle Informationen. Das Wichtie im Überblick:

Bauhof: Das bis Herbst im Rohbau geplante Gebäude soll verschoben werden, wenn sich keine passenden Handwerker finden ließen.

Bushaltestelle: Es ist eine weitere Schulbushaltestelle am Storchenweg geplant. Das Bushäuschen am Gemeindeamt soll an den Storchenweg umgesetzt werden und vor dem Amt ein neues errichtet werden.

Feuerwehr: Das neue Auto kommt Ende des Jahres, weil dank des Einsatzes von Michael Fackler mit der Ausschreibung alles reibungslos geklappt hat. Im neuen Anbau des Gerätehauses wird gerade am Büro im ersten Stock gearbeitet. Mai 2019 wird die Eweiterung eingeweiht.

Kindergarten: Die Kindergärten seien naturgemäß Zuschussgeschäft, so Struve. Die Betreuungsangebote würden immer differenzierter, etwa mit Notgruppen, und wichtiger. Es besuchen 54 Kinder ab einem Jahr die Einrichtung mit der Durchschnittsbuchung von 7,16 Stunden.

Gewässerentwicklungsplan: Für 2019 bis 2021 ist ein neuer Gewässerentwicklungsplan fällig. Heuer wurde das Rothufer bei der Kläranlage befestigt.

Ländliche Entwicklung Zweierlei ist geplant, das Kernwegenetz auszubauen und am Projekt Iller-Roth-Biber (ILE) teilzunehmen.

