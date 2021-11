Winterrieden

15:04 Uhr

Brand auf Winterrieder Bauernhof: Mindestens eine Million Euro Schaden

Plus Ein Brand ist am Donnerstag auf einem Bauernhof mit Biogasanlage in Winterrieden im Unterallgäu ausgebrochen. Etliche Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Von Sabrina Karrer, Wilhelm Schmid und Franziska Wolfinger

Ein Feuer ist am Donnerstagnachmittag in Winterrieden ausgebrochen. Ein landwirtschaftliches Anwesen an der Hauptstraße stand in Flammen. Sorge bereitete, dass sich in nächster Nähe eine Biogasanlage befindet. Die Feuerwehren schafften es jedoch, sie abzuschirmen. Eine Evakuierung umliegender Häuser sei nicht notwendig, hieß es vonseiten der Polizei. Menschen sind nach ersten Informationen keine zu Schaden gekommen. Jedoch konnten nicht alle Tiere gerettet werden.

