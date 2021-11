In Winterrieden sollen Adventsfenster und Adventstüren zum Innehalten einladen

Seit Tagen haben viele Winterrieder an individuellen Dekorationen gearbeitet. Ab dem 1. Dezember sollen auch hier die Fenster festlich beleuchtet werden.

In den Straßen von Winterrieden werden auch heuer in der Adventszeit wieder viele Lichtlein leuchten. Jeden Tag öffnet sich ein weiteres vorweihnachtlich geschmücktes Fenster. „Da wir heuer aufgrund der Pandemie bereits zum zweiten Mal auf unseren kleinen Weihnachtsmarkt am Dorfbrunnen verzichten müssen, wollen wir mit der stimmungsvollen Gestaltung von vielen Haus- und Hofeingängen Glanzpunkte setzen“, sagt Carmen Hegemann.

Viele Winterrieder hätten seit Tagen an individuellen Dekorationen gearbeitet. Schließlich sollen ihre Fenster zum abendlichen Spaziergang sowie Innehalten einladen.

Hier die Adressen der einzelnen Adventsfenster: 1. Sabrina Heer Bahnhofstraße 9; 2. Nicole Kienle, Sonnenstraße 7; 3. Carmen Hegemann, Zum Weinberg 11; 4. Geli Haider, Hauptstraße 4; 5. Nadine Bauersachs-Keller, Hinter den Gärten 1; 6. Sylvia Stiller, Südliche Halde 2; 7. Andrea Urbancik, Kerkerweg 1 A; 8. Kathrin Dreher, Kerkerweg 2 A; 9. Lise Walter-Dauer, Kerkerweg 9 A; 10. Christin Milz, Hinter den Gärten 10; 11. Michaela Saur, Blumenstraße 19; 12. Georg Tilp; Ringstraße 8; 13. Zoller`s Drum Herum, Memminger Straße 1; 14. Traudi Lauterbacher, Memminger Straße 22; 15. Martina Baader, Blumenstraße 2; 16. Krabbelgruppe Winterrieden, Pfarrhof Hauptstraße 7; 17. Iris Radusch, Ringstraße 6; 18. Hilde Walter, Hauptstraße 16; 19. Jugendgruppe, Schrebergarten der Garten- und Blumenfreunde am Bach; 20. Gaby Wagner, Riedweg 1; 21. Getränkemarkt Frank, Memminger Straße 2; 22. Kindergarten, Schulweg 6; 23. KLJB Winterrieden, Jugendheim im Pfarrhof. Hauptstraße 7; 24. Garten-und Blumenfreunde, Rathaus Eingang innen.